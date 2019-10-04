На новейшем ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку

На новейшем российском ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку. Ледокол готовят к ходовым испытаниям.

Об этом РИА Новости сообщили в госпоркорации "Росатом". И добавили, что с запуском реакторной установки началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности. Этот уровень будут считать достаточным для контроля за реакцией.

После необходимых испытаний реактор выведут на энергетический уровень мощности. И уже потом начнется следующий этап - ходовые испытания ледокола "Арктика".

Российский атомный ледокол проекта 22220 заложили 5 ноября 2013 года. "Арктика" является головным судном этого проекта. Спустили его на воду 16 июня 2016 года. На нем стоят два реактора РИТМ-200, мощность каждого - 175 мегаватт. Этот ледокол сможет пробивать лед толщиной в три метра. В настоящее время строят еще два ледокола данной серии - "Сибирь" и "Урал".