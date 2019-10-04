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04.10.2019 20:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новому мэру Мурманска на инаугурации подарили каску

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Алексей Михайлов Фото: Алексей Михайлов
Фото: Алексей Михайлов

В должность вступил новый мэр Мурманска Андрей Сысоев, который ранее возглавлял городскую администрацию. За его кандидатуру единогласно проголосовали все депутаты городского совета на заседании 26 сентября. День инаугурации мэра совпал с 103-летием со дня основания Мурманска, который тогда носил название Романов-на-Мурмане.

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На должности главы муниципалитета сменил Тамару Прямикову, которая была избрана мэром в октябре 2018 года. Сейчас она вернется на свою прежнюю должность депутата городского совета. Выборы нового главы администрации областного центра должны состояться в течение месяца.

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер, который возглавлял Мурманск с 2010 по 2016 годы и долгое время работал вместе с Андреем Сысоевым, вручил ему на церемонии инаугурации  "маленький подарок со смыслом" - строительную каску с гербом города.

- Поскольку ты теперь стал городским головой, в первую очередь надо беречь голову, - добавил Алексей Веллер под общий смех и аплодисменты в зале. - А во вторую очередь я желаю, чтобы этот предмет тебе пригодился на многочисленных стройках нашего города.

Справка "РГ"

Андрей Сысоев родился в 1958 году. В 1986 году окончил с отличием Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений". Избирался депутатом Совета депутатов города Мурманска третьего и четвертого созывов. В ноябре 2010 года был избран первым сити-менеджером Мурманска.

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