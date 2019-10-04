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04.10.2019 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огромный склад с пластиком загорелся в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

49 петербургских огнеборцев пытаются справиться с пожаром на складе пластиковых изделий в поселке Петро-Славянка. Площадь возгорания составила 3,9 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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Сигнал о пожаре на складе поступил к спасателям в 5.11, через десять минут на месте были уже первые пожарные подразделения. Огонь стал быстро распространяться по складу, ранг пожара пришлось повысить сначала до второго, потом до третьего номера сложности.

Около 8.00 огнеборцам удалось локализовать пожар, то есть, пламя больше не распространяется. Но до окончания тушения еще далеко.

Тем временем в социальных сетях очевидцы сообщают, что дым от пожара виден во многих южных районах города. Жители Петро-Славянки жалуются на неприятный запах. ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу сообщает, что возле горящего склада замеры воздуха производит передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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