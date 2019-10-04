Похититель школьницы в Луге отправлен под арест

Похитивший одиннадцатилетнюю жительницу Луги двадцатилетний приезжий из Иркутской области отправлен под арест, сообщает СК по Ленинградской области.

Такое решение было принято судом, который удовлетворил ходатайство следственных органов, расследующих это преступление. Напомним, 30 сентября злоумышленник, угрожая ножом, увел девочку в лес. Жертва успела позвонить матери и все рассказать, что помогло оперативно ее освободить.

Девочка не пострадала. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение с применением насилия и оружия в отношении несовершеннолетнего). Подозреваемый был допрошен, ему предъявлено обвинение.