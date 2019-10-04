Российские ученые нашли в арктических морях новые запасы рыбы и краба

В Мурманск из Владивостока прибыло научно-исследовательское судно "Профессор Леванидов", которое будет приписано к столице Заполярья. С его возвращением завершилась большая научная экспедиция, которая получила название "трансарктический переход".

За одну навигацию судно преодолело семь арктических морей. Теперь "Профессор Леванидов" пополнит флотилию научно-исследовательских судов Полярного филиала ВНИРО, из которой выбыли два устаревших судна. По словам руководителя ВНИРО, подобных исследований не проводилось еще никогда - ученые проходили всю трассу Северного морского пути только один раз, во времена СССР.

- За один рейс в течение трех месяцев проделан огромный объем работ, - отметил научный руководитель экспедиции Алексей Орлов. - В истории рыбохозяйственных исследований никогда еще не было такой масштабной экспедиции.

В частности, ученые обнаружили на глубинах более 200 метров черного палтуса от запада до востока моря Лаптевых, а в Чукотском море выявлено огромное количество минтая.

- По предварительным оценкам, количество минтая по сравнению с прошлогодней съемкой возросло более чем в 50 раз, - отметил Алексей Орлов. - Он распространился по всей акватории моря. Это очень крупный минтай старших возрастов. Пока непонятно, откуда он взялся. Но такое количество минтая сулит большие перспективы его промысла в будущем. А краба-стригуна мы обнаружили на всей акватории Карского моря. Через 2-3 года В Карском море может быть открыт широкомасштабный промысел краба-стригуна.

Еще один интересный результат касается сайки, которая практически исчезла из Баренцева моря - вероятно, в связи с изменением климата. Крупная половозрелая сайка была обнаружена в больших количествах в водах Карского моря.

Одним из новых направлений океанографических исследований стало изучение возраста воды. В рейсе собрано восемь проб в глубоководных частях всех морей для дальнейшего их анализа.

Помимо этого, ученые занимались изучением частиц пластика, который сейчас считается одним из главных загрязнителей океана. Для этого использовалась нейстонная сеть типа "Манта". Конструкция этой сети со счетчиком профильтрованной воды позволяет собирать микропластик и определять их объем на поверхности моря. Сбор проб выполнен на 39 станциях в акватории всех арктических морей. Выявлены различия состава и количества микропластика по маршруту исследований. Все пробы будут доставлены на обработку в лаборатории ВНИРО.

Уже сейчас ясно, что полученные участниками экспедиции данные позволяют существенно увеличить прогнозы относительно запасов водных биоресурсов для промысла, отметили в Росрыболовстве. Благодаря этому усиливается позиция России в области управления водными биоресурсами Арктики в рамках Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана, подписанного в октябре 2018 года, и других конвенционных договоренностей.