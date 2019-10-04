Шварценеггер встретился в Петербурге с роботом-двойником

Актеру Арнольду Шварценеггеру представили робота-двойника. Это произошло во время Synergy Global Forum, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Робота с внешностью Шварценеггера создали сотрудники пермской компании Promobot, резидента фонда "Сколково". Андроид обладает мимикой - он может двигать губами, шеей, глазами, бровями (создатели утверждают, что робот обучен шестистам вариантам микромимики). Кроме того, робот способен вести беседу. Дополнительная реалистичность достигается за счет искусственной кожи, технологию изготовления которой разработали в компании. Таких роботов компания выпускает для работы, например, на форумах и конгрессах. Они могут исполнять обязанности администраторов, промоутеров, гидов, консультантов.

Председатель совета директоров компании Алексей Южаков рассказал, что робота с лицом Шварценеггера показали самому Шварценеггеру. Ему понравилось - актер признал, что андроид действительно очень похож на него.