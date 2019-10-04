В Эрмитаже пройдет "Неделя осведомленности о дислексии"

В Эрмитаже с 5 по 12 октября пройдет "Неделя осведомленности о дислексии". На специальной площадке, устроенной в здании Генерального штаба, состоятся лекции ученых, встречи родителей, чьи дети страдают дислексией, с психологами и нейрофизиологами, пройдут экспресс-консультации специалистов и мастер-классы, помогающие "вписать" дислексиков в пространство музея.

На вопрос, зачем Эрмитажу нужна такая особенная публика, директор Михаил Пиотровский отвечает:

- Эрмитаж 25 лет развивается по проекту "Большой Эрмитаж". В нем три важных составляющих, которые частично уже выполнены: это - создание открытого фондохранилища, создание разных спутников музея во всем мире и создание общественного форума вокруг музея. Мы поддерживаем разные общественные инициативы, которые важны для социума.

Согласно статистике, с дислексией, дисграфией и другими трудностями обучения в той или иной форме сталкивается сегодня каждый пятый житель планеты. В мире существуют десятки программ и сотни центров поддержки людей с дислексией. В России же, к сожалению, говорить об этой проблеме начали только в последнее время. В мире октябрь считается традиционным месяцем осведомленности о дислексии: представители научного, педагогического и делового сообщества проводят мероприятия, посвященные трудностям обучения и поиску эффективных способов их преодоления. В России Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет впервые.

Во многом это произойдет благодаря активности Марии Пиотровской, основателю и учредителю Ассоциации родителей и детей с дислексией, испытавшей эти проблемы на личном опыте. По ее словам, проведенное недавно социологическое исследование, выявило: 63 процента россиян ничего не знают о дислексии, более того, об этом нарушении чтения и письма при сохранном интеллекте не знают и 22 процента учителей.

Татьяна Черниговская, член-корреспондент Российской академии наук, специалист в области психолингвистики, отмечает:

- Так сложилось, что наша цивилизация - это знаковая цивилизация. Мы живем на этой планете, пользуясь разными семиотическими кодами. Увы, сегодня образовалось большое количество людей, которые разучились читать. Они не понимают, зачем читать, если есть "о-кей гугл" и смартфон в кармане. Если мы согласны на такую цивилизацию - да, ни к чему. Но мы ведь не согласны! Дислексия, дисграфия чрезвычайно распространены. Обычный человек считает, что это какая-то экзотическая вещь. Но речь идет о десятках, а может и сотнях миллионов людей на всей планете. Есть впечатление, что количество людей с такими особенностями растет. Учителя знают: нет ни одного класса, где бы ни было бы такого ребенка. Но если всех их погрузить в коробку, на которой мы напишем "двоечники" или "лентяи", то боюсь, мы поместим туда немалое количество Эйнштейнов, Леонардо и Моцартов. Ведь любой гений - не норма. И тогда во что превратится наша цивилизация?

По мнению Татьяны Черниговской, в педагогических вузах необходим большой курс лекций о дислексии и возможностях ее компенсации (а она компенсируется, да еще как). Причем не только для педагогов спецшкол, но для всех учителей. Необходимо, чтобы каждый школьный учитель мог отграничить задержку умственного развития от дислексии, при которой интеллект сохранен. Чтобы ребенок с такой особенностью не оказывался во враждебном ему поле в классе и дома, угнетаемый постоянными попреками взрослых "ты не стараешься!", "ты невнимателен!".

Михаил Пиотровский добавляет:

- Все проекты, связанные с особенными направлениями, очень важны для Эрмитажа. Они не только позволяют расширить нашу аудиторию, но и помогают расширить наш способ общения с аудиторией обычной. Музей - это визуальное искусство, и всякая буква вообще-то мешает восприятию образа. Как их совмещать? Проблема "слово и образ" - это серьезная философская проблема, и из такого вот общения с "особенными людьми", людьми, которым трудно увидеть в букве звук, распознать символ, рождается много разных открытий. В области культуры и искусства в том числе.

Маленькая деталь - музейные этикетки. Их трудно читать даже вполне здоровым людям, особенно, если они написаны на нескольких языках. Михаил Пиотровский считает, что сотрудничество с дислексиками поможет музею решить и эту проблему. Частную, но немаловажную.