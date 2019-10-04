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04.10.2019 19:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманск вернулись пятеро моряков с арестованного в Индии судна

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Из Индии возвратились члены экипажа сухогруза "Всеволод Белецкий", принадлежащего компании "Мурманское морское пароходство", который стоит с 2017 года находится в индийском порту Халдия. Представители Российского профсоюза моряков (РПСМ) пытаются добиться возвращения домой всех членов экипажа судна.
Фото: пресс-служба правительства Мурманской области Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

- В Мурманск вернулись пятеро членов экипажа "Всеволода Белецкого", - сообщила корреспонденту "РГ" председатель первичной профсоюзной организации ММП РПСМ Наталья Польская. - Четверо моряков остаются на его борту. Когда они смогут вернуться домой, я сказать пока не могу.

Накануне члены экипажа судна опубликовали письмо о своем отчаянном положении.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"Мы терпим бедствие, - говорится в письме. - Мы на грани отчаяния. Экипаж более 4 месяцев не получает заработную плату. Смена экипажа не осуществляется, некоторые из его членов находятся здесь уже около 11 месяцев. Не работают санузлы, невозможно проводить приборку судна. Запасы продовольствия на исходе. Электричество подается на судно в течение 2 часов утром и один час вечером, все остальное время мы сидим в темноте. В Индии жара 35-40 градусов, но кондиционер не работает. На содержание судна выделяются гроши, которых не хватает ни на продукты, ни на питьевую воду, ни на топливо в полном объеме. Постоянно побираемся на соседних пароходах. На звонки и письма компания не отвечает по несколько недель даже по корпоративной почте, мы сидим в неведении. Двери офиса ММП в Мурманске на улице Коминтерна закрыты, родственники в панике, потому что не могут получить разъяснений".

По миру разбросаны еще от 5 до 7 судов ММП, находящиеся в такой же ситуации, подчеркивают авторы письма. По примерным подсчетам, в таком же положении на них находятся от 70 до 100 членов экипажей, граждан РФ.

Получить оперативный комментарий пресс-службы Мурманского морского пароходства корреспонденту "РГ" не удалось. На официальном сайте пароходства отсутствуют какие-либо сообщения о ситуации с арестованными судами. Но в конце сентября Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудил два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства.

- Следствием установлено, с 2014 по 2019 годы руководство и правление ММП незаконно вывело из оборота предприятия более 580 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Деньги расходовались и на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ММП.

Следователи отмечают, что это привело к "существенным негативным последствиям", в том числе к задолженности по зарплате на сумму более 100 миллионов и невыплате налогов на сумму более 88 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан. По месту его жительства в Москве и в московском офисе ММП прошли обыски, в ходе которых изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха, одна из которых в 2009 году оценивалась на сумму 2,5-3 миллиона долларов, и картина Ивана Айвазовского "У берега Капри". Изъяты документы по деятельности оффшорных компаний. Расследование уголовных дел продолжается.

Справка "РГ"

Балкер "Всеволод Белецкий" был построен в 2010 году в Китае. Он имеет дедвейт более 33 тысяч тонн, длину 179,5 метра и ширину 27,7 метров. В апреле 2017 года судно стало российским и вошло в состав флота Мурманского морского пароходства и пришвартовалось в Мурманске. Судовладелец намеревался использовать его на международных маршрутах. В церемонии встречи балкера принимал участие Всеволод Белецкий, в честь которого названо судно. Всеволод Владимирович Белецкий возглавлял Мурманское морское пароходство с 1985 по 1991 год.

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