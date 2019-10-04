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04.10.2019 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье заблудившуюся женщину нашли живой после шести дней в лесу

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Вельском районе Архангельской области лесники нашли 73-летнюю женщину, которая за шесть дней до того ушла за грибами и не вернулась.

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, жительница поселка Комсомольский была асом "тихой охоты" и даже близким не выдавала своих грибных мест. Поэтому родные не могли подсказать спасателям, в каком районе искать пропавшую. Их догадки о ее локации в итоге оказались ошибочными и только осложнили дело: бабушка ушла за грибами в противоположную сторону.

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Поначалу родственники пытались отыскать ее сами и лишь через два дня обратились в областную службу спасения. Еще столько же ушло на поиски с участием профессионалов. Им активно помогали местные жители, разбившиеся на несколько групп.

В итоге через шесть дней пропавшую женщину нашли лесники на глухой дороге. В осенней тайге ей пришлось нелегко, поскольку разжечь костер она не могла: с собой не было ни спичек, ни зажигалки. В эти дни в Поморье стояла довольно холодная погода, особенно по ночам. Из еды пенсионерка взяла в поход лишь два кусочка хлеба, так как уходила ненадолго, но к вечеру первого дня заблудилась.

Несмотря на перенесенный экстрим, пожилая женщина чувствовала себя нормально. После осмотра в больнице она вернулась домой и сразу же отправилась в баню.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
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