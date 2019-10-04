В Заполярье впервые за 17 лет началось строительство новой школы

В городе Североморске Мурманской области, где находится главная база Северного флота, началось строительство новой школы на 1200 мест. Последний раз новая школа была построена в Заполярье в 2002 году.

Строительство ведется на основе проекта аналогичного объекта в Тюмени. Общая сумма финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов составила более 1,2 миллиардов рублей. Контракт с подрядчиком заключен в апреле этого года, ввести школу в строй планируется в феврале 2021 года. На сегодняшний день подрядчиком выполнено около 10 процентов работ.

Во время строительства у подрядчика возник ряд трудностей. Выяснилось, что тюменский проект не был рассчитан на заполярные грунты. Под стройплощадкой в Североморске оказалась скала, что сразу же увеличило стоимость проекта и поставило под угрозу срыва график строительства школы.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который недавно посетил Североморск с рабочим визитом, подчеркнул, что по поводу перенесения сроков сдачи школы "не может быть никаких дискуссий".

Как ранее сообщил мэр Североморска Владимир Евменьков, школу предполагается сделать центром подготовки к выпускным экзаменам. Речь идет о том, что в нее начнут ходить восьми- и девятиклассники, для которых шаговая доступность образовательного учреждения уже не играет особой роли. Это поможет разгрузить уже существующие в Североморске школы и избавить других школьников от необходимости учиться во вторую смену.