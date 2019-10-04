На Кубани налетчики захватили завод и расстреляли охранников

В городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края восемь неизвестных мужчин утром 4 октября напали на консервный завод "Кубанские деликатесы". В результате несколько человек оказались ранены, а нападающие забаррикадировались внутри предприятия. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, группа, совершившая нападение на завод, была вооружена огнестрельным оружием. Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей. По предварительным данным, охранники получили ранения в руку и голову, но остались живы.

"Нам не до вас, у нас идет стрельба", - передает слова сотрудника завода информагентство, который ответил ему по телефону.

Известно, что группа налетчиков сейчас забаррикадировалась внутри здания. С ними ведутся переговоры, которые иногда сменяются перестрелкой.

В полиции края эту информацию никак не прокомментировали. Однако известно, что к месту происшествия прибыли наряды ОМОНа и других подразделений полиции.

По данным информагентства ТАСС, число пострадавших в перестрелке на данный момент составляет три человека.

"Одного отвезли в больницу, у него рана на руке от травматического пистолета, еще у двоих тоже две травмы от травматического пистолета, но они на месте, необходимости госпитализировать нет. Все живые", - приводит агентство слова главы района Романа Синяговского.

"Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, а другой попытался свою охранную организацию привести", - пояснил глава района.

Завод "Кубанские деликатесы", на который совершен налет, расположен в Славянске-на-Кубани. Он занимается консервированием овощей и выпускает зеленый горошек, икру из кабачков и баклажанов, соусы, повидло, джемы.

По словам сотрудников предприятия, нападение на завод связано с попыткой рейдерского захвата.