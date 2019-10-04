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04.10.2019 21:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кремлевском дворце назвали "Учителя года России-2019"

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Сергей Михеев
В Государственном Кремлевском дворце назвали абсолютного победителя конкурса "Учитель года России - 2019". Им стала 29-летняя учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили.

Она уже пять лет работает в средней школе № 55 "Долина знаний" Советского района Волгограда. В 2013 году закончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, в 2015-м - местный государственный социально-педагогический университет.

"Была немного не готова к победе, и хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые меня "сделали" - моим ученикам", - рассказала она со сцены.

Педагогическое кредо Ларисы Арачашвили - "Детям врать нельзя!"

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Кроме главной награды - большого хрустального пеликана, которого получила Лариса Арачашвили, специальные призы вручили и другим учителям.

"Учителем-дефектологом России - 2019" стала Екатерина Балдина, учитель-логопед московского Колледжа малого бизнеса № 4.

"Педагогом-психологом России - 2019" стал Михаил Алагуев, педагог-психолог Республиканского центра образования города Улан-Удэ.

Специальным призом "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении" были отмечены Людмила Копенкина, учитель начальной школы № 4 в детском онкогематологическом центре Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой (Астрахань), Тимофей Разбегин, учитель-тьютор школы № 109 в онкогематологическом центре Морозовской детской городской клинической больницы (Москва), Татьяна Рачева, учитель математики школы № 132 в онкогематологическом центре Краевой детской клинической больницы (Пермь), Дарья Платонова, учитель математики школы № 22 в детском отделении Московского областного онкологического диспансера (Балашиха), Иван Долуев, учитель-тьютор школы №109 в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (Москва).

Специальный приз имени Г.Н. Селезнева "За настойчивость в достижении цели" получил учитель истории и обществознания МБОУ "Середкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района" Данил Москаленко.

Награду за "За социальное лидерство" получил преподаватель истории и обществознания Нижнеомской средней школы № 1 (Омская область) Александр Мамаев.

Спецприз "За содействие гражданскому воспитанию и формированию культуры мира среди обучающихся" получил учитель тюменской школы № 88 Виталий Ерохин.

Специальный приз Mail.ru Group за мастерство в использовании современных информационно-коммуникационных технологий в школе получила преподаватель английского языка из Переславля-Залесского Светлана Видакас.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России
Финалисты конкурса "Учитель года" - о воспитании, чатах и "домашке"

Приз "За профессиональное владение русским языком" получили два педагога: учитель английского языка лицея города Кирово-Чепецка Кировской области Анна Корзунина и учитель русского языка и литературы курского лицея № 21 Юлия Мальцева.

Как рассказала министр просвещения Ольга Васильева, в этом году конкурс прошел в России в 30-й раз. В нем участвовало 55 женщин и 30 мужчин. Средний возраст участников - 25 лет.

Что интересно? Лариса Арачашвили стала лишь седьмой победительницей конкурса за всю его историю. До этого в течение нескольких лет победителями становились мужчины.

По словам Ольги Васильевой, до последнего момента конкурсанты шли практически вровень. Однако решающим стало то, что в этом году в конкурсе впервые участвовало школьное жюри, и все дети единогласно поддержали Ларису Арачашвили.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград РГ-Фото Учитель года
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