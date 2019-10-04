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04.10.2019 15:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму запустили производство суперэлитных семян за 227 миллионов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В селе Найденовка Красногвардейского района Крыма запустили первую линию семенного завода производственной мощностью 10 тонн семян в час.

Участвовавший в церемонии открытия предприятия и. о. министра сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин рассказал, что сумма инвестиций в проект составила 227,5 миллиона рублей.

Фото: Денис Абрамов/ ТАСС
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- Производство качественных суперэлитных и элитных семян существенно повысит конкурентоспособность, даст толчок развитию таких госпрограмм, как импортозамещение, продуктовая безопасность, увеличение экспортного потенциала, - отметил министр. - Мощность селекционно-семеноводческого центра позволит обеспечить потребность Республики Крым в качественном семенном материале на 75 процентов.

Со своей стороны руководитель предприятия, председатель "Триа-Агро" Юрий Сучков сообщил, что в будущем на заводе планируется построить вторую линию.

- После завершения второй линии мы заявим о себе не только в Республике Крым, но и во всей России, поскольку в стране высока потребность в качественных семенах, - подчеркнул он.

Сучков пояснил, что первая очередь завода предусматривает приемку, очистку, калибровку по размеру, весу и цвету, протравливание и упаковку в тару по 10-50 килограммов и тысячи килограммов семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, гороха, сои, льна, рапса, горчицы, нута, сахарной свеклы и кориандра.

- Также планируется непрерывная круглогодичная работа селекционно-семеноводческого центра с остановкой технологического оборудования лишь на проведение регламентных работ, - рассказал Сучков. - Это позволит производить семьдесят четыре тысячи тонн семенного материала в год.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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