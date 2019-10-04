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04.10.2019 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" погибли два человека

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

Ранним утром в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" в результате тройного столкновения - грузового автомобиля Renault Magnum, "Газели" и легкового авто Chevrolet Aveo - погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Столкновение произошло около 6.00 в районе cела Русаковка Белогорского района. По предварительным данным водитель грузовика, двигаясь из Симферополя в Белогорск, выехал на "встречку" и врезался в "ГАЗель" и Chevrolet. В результате ДТП погибли водители автомобилей Renault и Chevrolet. По проезжей части рассыпались коробки с печеньем и другими кондитерскими изделиями, что перевозил один из грузовиков. Судя по всему, у участников ДТП не было шансов разминуться из-за установленного на двухполосной дороге барьерного ограждения.

Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медпомощи. Сейчас на месте автокатастрофы работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

К ликвидации последствий аварии привлекалось МЧС - 19 человек и семь единиц техники. По словам главы ведомства Сергея Шахова, они оказали первую помощь пострадавшим, а также обеспечили безопасность для других участников движения. Специалисты "Крым-Спаса" извлекли погибших из авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

С начала года на строящейся трассе "Таврида", по данным УГИБДД по РК, произошло более 130 крупных ДТП, с которых 34 человека погибли и почти 200 получили серьезные травмы.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МЧС Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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