В детской больнице в Волгограде скончался двухмесячный ребенок, госпитализированный из местного аэропорта. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Малыш летел вместе со своей мамой рейсом Москва - Грозный, и во время полета ребенку, имеющему врожденный порок сердца, стало плохо.

Самолет совершил экстренную посадку в волгоградском аэропорту Гумрак. Ребенка доставили в местную детскую больницу в состоянии клинической смерти. Врачи не смогли его спасти. Младенец умер в медучреждении.

СК проводит доследственную проверку по обстоятельствам смерти ребенка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.