Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны

Бойцы Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым идентифицировали и обезвредили три авиабомбы и одну гранату Ф-1, найденные в районе 291-й опоры Крымского моста в акватории Керчи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.

В акватории на транспортном переходе Кубань - Крым были обнаружены две авиационные бомбы весом 10 килограммов (АО-10), одна авиабомба весом 2,5 килограмма (AO-2,5) и одна граната Ф-1.

- Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Идентификация и обезвреживание провели с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - уточнили в ведомстве.