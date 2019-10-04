Ямал поддержит федеральные законопроекты о стратегических отраслях экономики

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин работает на международном форуме "Российская энергетическая неделя", где обсуждаются основные вызовы, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики. На площадке, посвященной проблемам законотворчества в сфере ТЭКа, он представил практику ямальского законодательства, позволяющую привлекать в отрасль значительные объемы инвестиций и купировать вызовы в нефтегазовом секторе экономики.

"На Ямал инвесторов привлекают прозрачная налоговая политика и благоприятный налоговый режим. Такой подход позволяет предприятиям ТЭКа вести стабильную деятельность на территории региона и возвращать полученные преференции внушительными поступлениями в бюджет региона", - подчеркнул Виктор Казарин.

По его мнению, эффективно решать вопросы позволяют инструменты регулирования налогового законодательства и законодательства о недрах, маневрирование преференциями, позволяющими усилить приток инвестиций в проекты предприятий ТЭКа, в том числе за счет внутрироссийских инвестиционных ресурсов.

"Не скрою, изначально были те, кто скептически относился к механизмам поддержки, вводимым для предприятий ТЭК на начальной стадии проекта. В качестве аргументов выдвигались нерешенные социальные проблемы - аварийное жилье, плохие дороги, отсутствие детских садов. Но время доказало правильность выбранной политики. В сентябре в ямальский бюджет дополнительно поступили 19,6 млрд рублей. Все средства направлены на решение социальных задач", - прокомментировал Виктор Казарин.

За последние полтора года в ямальский парламент поступило более 10 проектов федеральных законов, направленных на поддержку энергетической отрасли. Практически все они одобрены Законодательным Собранием автономного округа. На Ямале сформирована качественная налоговая база. К примеру, текущие фискальные условия зафиксированы на ближайшие три года, при этом продолжается точечная донастройка налоговой системы с учетом уже принятых решений.

Около 75% общего объема инвестиций - это вложения в реализуемые на территории округа проекты развития топливно-энергетического комплекса. В настоящее время на Ямале реализуются 30 приоритетных инвестиционных проектов на сумму более 2,8 трлн рублей. С учетом налоговых преференций доходы окружного бюджета постоянно растут. Если в 2015 году они составляли 112, 14 млрд рублей, то в 2019 году - 215, 29 млрд рублей.

Участники дискуссионной площадки форума обсудили также развитие региональных сегментов возобновляемых источников энергии. Виктор Казарин считает тему перспективной для внедрения в поселениях, не имеющих подключения к централизованным электросетям. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, принятие которого позволит широкомасштабно применять технологии "зеленой" микроэнергетики с использованием возобновляемых природных источников.

"У владельцев солнечных батарей, ветряков, мини-гидроэлектростанций появится возможность на законных основаниях использовать их для собственных нужд, а излишки вырабатываемой электроэнергии продавать через подключение к энергосети поселений. Для Ямала эта тема актуальна и требует детальной проработки. Ямал будет поддерживать законодательные проекты федерального центра, касающиеся стратегических отраслей экономики", - подчеркнул Виктор Казарин.

Отметим, лучшие практики органов законодательной власти регионов будут тиражироваться в повестке федерального центра в сфере ТЭК.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО