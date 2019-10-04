Югра и Сербия развивают сотрудничество

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Белград провела встречу с министром труда, занятости, социальных вопросов и по делам ветеранов Сербии Зораном Джорджевичем, по результатам которой стороны подписали совместное заявление о намерениях по развитию сотрудничества в сферах труда, занятости населения и проведения социальной политики. Об этом сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Ханты-Мансийский автономный округ имеет опыт в реализации уникальных для России проектов по созданию безбарьерной среды для инвалидов, оказания им необходимой помощи и качественных услуг. Мы сделали ставки на социализацию, создание условий для того, чтобы люди не чувствовали ограничений. Поэтому мы большое внимание уделяем участию людей с инвалидностью в спортивных мероприятиях - у нас очень развито паралимпийское движение. Мы готовы поделиться тренерскими возможностями, подтвержденными значительными победами, возможностями в сферах культуры, трудоустройства, образования", - сообщила Наталья Комарова.

Зоран Джорджевич подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству в этой области, отметив, что в Сербии существует необходимость в подготовке социальных работников в вузах.

"Образование в Югре имеет серьезный уклон в сторону инклюзивного, начиная с детского сада, - отметила в продолжение разговора Наталья Комарова. - Мы имеем большой опыт взаимодействия региона, государства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы готовы сотрудничать в части тиражирования этого опыта, если он будет востребован в Сербии".

В ходе беседы Зоран Джорджевич акцентировал внимание на продуктивном сотрудничестве России и Сербии в части решения вопросов безработицы, трудоустройства граждан. По его словам, Россия имеет очень серьезный и позитивный опыт в этом направлении. "В Сербии свою работу ведет множество российских компаний. Они инвестируют серьезные средства в эту деятельность - сегодня множество сербов работает на этих предприятиях", - добавил он. При этом министр особо отметил, что в России наработана существенная база по обеспечению безопасности работников на рабочих местах. Поэтому также имеются планы по транслированию этих наработок на территории республики.

Зоран Джорджевич обозначил тот факт, что Россия сделала очень многое для развития системы обороны Сербии. "Решения министра Сергея Шойгу способствовали значительному совершенствованию сербского военного блока, укреплению обороноспособности республики. Мы помним совместную военную историю, освобождение Сербии от захватчиков в период Второй мировой войны, и проводим активную деятельность по обновлению и реконструкции мемориалов памяти. Одним из важнейших сегодня стало обновление кладбища освободителей Белграда. Первая фаза работ будет закончена до 19 октября. Но на этом мы не останавливаемся, и намерены реконструировать все военные мемориалы, связывающие нашу страну с Россией. Мы бы хотели, чтобы эта работа послужила примером для других государств", - сказал он.

В ходе визита в Белград югорская делегация вместе с сербскими коллегами возложила цветы к Мемориалу освободителям города от фашистских захватчиков. Зоран Джорджевич сообщил, что в 2019 году в Сербии было принято решение сделать обязательным государственным мероприятием шествие Бессмертного полка. Акция будет проводиться под эгидой республиканского правительства. В этой связи Наталья Комарова рассказала министру о ежегодной медиаэкспедиции "Победа - одна на всех", участники которой на автомобилях ГАЗ-М20 "Победа" посещают иностранные государства, на территории которых проходили боевые действия времен Второй мировой войны. "Здесь работает принцип "люди - людям": участники проекта рассказывают другим о войне, роли каждого человека в Победе. Такая экспедиция вновь пройдет в 2020 году. Я рассчитывают на вашу поддержку", - сказала губернатор.

По окончании встречи Зоран Джорджевич выразил уверенность, что тесное взаимодействие регионов Сербии и Югры позволит реализовать множество планов и проектов в части проведения социальной политики. "Нас ждет большое будущее!", - резюмировал он. После мероприятия стороны подписали совместное заявление о намерениях по развитию сотрудничества в сферах труда, занятости населения и проведения социальной политики. В документе обозначено, что, стремясь внести вклад в развитие связей между Россией и Сербией, подписанты будут придавать особое значение сотрудничеству и согласны, что этот список сфер сотрудничества не является исчерпывающим. Стороны договорились приступить к работе по подготовке проекта соглашения между правительством Югры и министерством труда, занятости, социальной защиты и по делам ветеранов войны Сербии об осуществлении международных связей.

По словам посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, сербские власти уделяют серьезное внимание взаимоотношениям регионов двух государств. При этом он заверил, что российское посольство окажет Югре максимальную всестороннюю поддержку для выстраивания контактов с регионами и предприятиями Сербии. "Хочется, чтобы региональные связи с Ханты-Мансийским автономным округом получили развитие", - резюмировал посол.