Юношу из Кургана с опухолью мозга могут направить на лечение в столицы

Восемнадцатилетний житель Кургана с опухолью мозга может получить лечение в больницах Москвы или Санкт-Петербурга.

Накануне в Сети появилось видео, в котором женщина рассказывает о том, что ее тяжелобольного сына Артема Михайлова выписали из центра нейрохирургии в Тюмени и отправили домой в Курган оформлять квоту на лечение в Санкт-Петербурге. Судя по ролику, диагноз поставили в конце июля, и с тех пор самочувствие молодого человека сильно ухудшилось. Парню показана биопсия, но из-за ухудшения состояния тюменские врачи проводить ее не стали. Лечение в центре состояло из гормонов и физраствора, по словам матери. Росздравнадзор и следственный комитет начали проверку этой информации.

Как сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области, Артема могут направить на дальнейшее лечение в медицинские центры Москвы или Санкт-Петербурга. Соответствующие талоны в медучреждения для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения власти региона оформили.