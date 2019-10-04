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04.10.2019 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Юношу из Кургана с опухолью мозга могут направить на лечение в столицы

Текст: Юлия Мякишева

Восемнадцатилетний житель Кургана с опухолью мозга может получить лечение в больницах Москвы или Санкт-Петербурга.

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Накануне в Сети появилось видео, в котором женщина рассказывает о том, что ее тяжелобольного сына Артема Михайлова выписали из центра нейрохирургии в Тюмени и отправили домой в Курган оформлять квоту на лечение в Санкт-Петербурге. Судя по ролику, диагноз поставили в конце июля, и с тех пор самочувствие молодого человека сильно ухудшилось. Парню показана биопсия, но из-за ухудшения состояния тюменские врачи проводить ее не стали. Лечение в центре состояло из гормонов и физраствора, по словам матери. Росздравнадзор и следственный комитет начали проверку этой информации.

Как сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области, Артема могут направить на дальнейшее лечение в медицинские центры Москвы или Санкт-Петербурга. Соответствующие талоны в медучреждения для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения власти региона оформили.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган
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