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04.10.2019 11:29
Рубрика: Культура

Режиссер "Как приручить дракона" снимет "Остров сокровищ"

Текст: Мария Воронова

Режиссер мультипликационной трилогии "Как приручить дракона" Дин Деблуа снимет и спродюсирует "Остров сокровищ" по роману Роберта Льюиса Стивенсона. Проектом займутся одна из старейших из ныне существующих голливудских киностудий Universal Pictures и независимая кинокомпания Mandeville Films.

Фото: Централ Партнершип.
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Сценарий к мультфильму напишет Эван Спилиотопулос ("Красавица и чудовище", "Геракл"), а продюсированием картины вместе Деблуа займутся владельцы Mandeville Films Тодд Либерман и Дэвид Хоберман, пишет Variety.

Произведение Стивенсона о мальчике по имени Джим Хокинс, который обнаруживает карту сокровищ и отправляется на поиски пиратского клада, впервые экранизировали в 1934 году. Тогда главные роли исполнили Уоллес Бири и Джеки Купер.

Справка "РГ"

Дин Деблуа известен работой над всеми тремя фильмами "Как приручить дракона", которые в общей сложности собрали в мировом прокате 1,64 млрд долларов, а также над мультфильмом "Лило и Стич" Ранее стало известно, что Деблуа приступит к созданию ленты "Микронавты" для Hasbro и Paramount. Релиз запланирован на 2021 год.

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