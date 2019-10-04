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04.10.2019 12:33
Рубрика: Власть

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Текст: Галина Мисливская
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим. В противном случае это приведет к массовому уходу от налогов, опасаются в Минфине.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В понедельник Силуанов принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета, которые прошли под председательством главы СФ Валентины Матвиенко. Она заявила, что эксперимент по самозанятым в четырех пилотных регионах проходит успешно, и предложила с будущего года распространить его на все субъекты РФ.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости www.ria.ru
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

"Надо дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм, он себя неплохо зарекомендовал", - согласился Антон Силуанов, но добавил, что здесь есть свои риски. "Целый ряд предприятий теперь нанимает работников уже не как своих сотрудников, а как самозанятых. Я лично знаю такие случаи", - сказал он.

Предложение главы Минфина - "четко определить перечень профессий, где такие системы могут работать". "Предположим, водители, репетиторов и так далее", - сказал Силуанов.

"Этот перечень должен быть фиксированным. В таком случае мы будем готовы распространять механизм на субъекты РФ", - заключил он.

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Граждане, зарегистрировавшиеся в этом качестве, оплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Ставка налога останется неизменной до 2029 года.

Самозанятыми могут стать те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей и кто не привлекает к своей деятельности наемных работников. По данным ФНС, в этом качестве за первые девять месяцев текущего года зарегистрировались более 200 тысяч человек.

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