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Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными

Текст:   Антон Благовещенский
04.10.2019,  
20:20
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В компании Google сообщили об уязвимости в коде операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать root-доступ к смартфонам жертв.

Как пишет ZDNet, атаке, по данным исследователей, могут быть подвергнуты следующие модели смартфонов:

- Pixel 2 на базе Android 9 и Android 10 preview

- Huawei P20

- Xiaomi Redmi 5A

- Xiaomi Redmi Note 5

- Xiaomi A1

- Oppo A3

- Moto Z3

- LG на базе Android Oreo

- Samsung S7, S8 и S9

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Специалисты отмечают, что новая уязвимость не настолько опасна, как предыдущие, поскольку для заражения смартфона требуется, чтобы пользователь сам установил вредоносное ПО (впрочем, убедить его сделать это не так-то сложно).

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