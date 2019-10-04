Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными

В компании Google сообщили об уязвимости в коде операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать root-доступ к смартфонам жертв.

Как пишет ZDNet, атаке, по данным исследователей, могут быть подвергнуты следующие модели смартфонов:

- Pixel 2 на базе Android 9 и Android 10 preview

- Huawei P20

- Xiaomi Redmi 5A

- Xiaomi Redmi Note 5

- Xiaomi A1

- Oppo A3

- Moto Z3

- LG на базе Android Oreo

- Samsung S7, S8 и S9

Специалисты отмечают, что новая уязвимость не настолько опасна, как предыдущие, поскольку для заражения смартфона требуется, чтобы пользователь сам установил вредоносное ПО (впрочем, убедить его сделать это не так-то сложно).