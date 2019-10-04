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04.10.2019 09:42
Рубрика: В мире

СМИ: Дипломаты США готовили заявление для Зеленского по делу сына Байдена

Текст: Максим Макарычев
Высокопоставленные американские дипломаты призывали вновь избранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джо Байдена, в обмен на потенциально резонансный визит в Вашингтон и встречу с президентом Дональдом Трампом, сообщает The Associated Press.
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Это следует из электронных писем, опубликованных поздно вечером в четверг конгрессменами из палаты представителей после 10-часовой беседы с одним из американских дипломатов, вовлеченных в этот процесс. Речь идет о Курте Волкере, который ушел с поста бывшего специального посланника в Украине сразу после инициированного демократами дела об импичменте Дональда Трампа.

В текстовом сообщении, написанном Волкером лицу, чье имя не разглашается, он говорит о запланированном на 25 июля телефонном звонке между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. "Слышал об этом из Белого дома - если предположить, что президент Z убедит Трампа, что он расследует / "докопается до сути произошедшего" в 2016 году, то мы определим дату его визита в Вашингтон", - написал спецпредставитель по Украине.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Похоже, отмечают эксперты, Волкер был согласен с предложением, которое предусматривало расследование деятельности украинской газовой компании Burisma. Сын Джо Байдена, Хантер, входил в ее совет директоров. В то время его отец, потенциальный соперник Трампа на президентских выборах 2020 года, руководил в должности вице-президента США дипломатическими отношениями администрации Обамы с Киевом и настаивал на смещении с поста тогдашнего генпрокурора Украины Шокина, который инициировал дело в отношении финансовых нарушений со стороны упомянутой компании.

"Телефонный звонок прошел хорошо", - написал советник Зеленского Андрей Ермак в sms-сообщении позже в тот же день после разговора двух президентов. Ермак предложил Волкеру несколько дат, когда могли бы встретиться Трамп и Зеленский.

Но все эти планы, отмечает АР, начали рушиться как раз тогда, когда помощник Зеленского слишком навязчиво пытался сам назначить дату встречи Трампа, прежде чем дал согласие опубликовать заявление о том, что Киев намерен возобновить расследование дела газовой компании. Трамп в итоге приостановил военную помощь Украине, которая зависела от американских военных средств защиты и только недавно ее разморозил.

Страницы текстовых сообщений, пояснили источники, передают отчетливую картину того, как некоторые американские политики пытались помочь Украине восстановить свои отношения с Трампом, увязывая этот вариант со способностью Киева расследовать дело в отношении главного конкурента-демократа главы Белого дома.

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Как сообщает The New York Times, американцы даже подготовили заявление для Зеленского, в котором он обязуется заняться расследованием против компании, где работал Хантер Байден. Этот текст американские дипломаты проработали еще в августе. В нем говорится о приверженности Киева к проведению расследования в отношении украинской газовой компании Burisma. Речь идет о постоянном представителе США при ЕС Гордоне Сондлэнде и упомянутом Курте Волкере. В курсе дела был личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который несколько раз встречался с лицами из окружения Зеленского. В документе также говорится о том, что власти Украины обязуются разобраться с тем, что Трамп и его сторонники считают вмешательством в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. По данным издания, непонятно, ознакомился ли с проектом заявления сам Зеленский и был ли он в курсе существования подобного документа.

В Вашингтоне рассматривали цель документа в том, чтобы не позволить украинским политикам давать Белому дому некие обещания "за закрытыми дверями", не доводя дело до конца, а выступить с такими заявлениями публично, фактически расписавшись в соблюдении таких обязательств. Иными словами, Киев фактически ставили в зависимость от прихотей нынешней американской администрации в соответствии с "лекалами Белого дома".

Бесспорно, утечка подобной информации не идет в плюс Зеленскому и особенно его ближайшему окружению, в котором, судя по всему, предстоит такая же чистка, которую устроил своим помощникам в Белом доме после выборов американский президент. Известно, что нынешний украинский президент был разгневан утечкой стенограммы его разговора с Трампом, из которого понятно, что "слуга народа" готов выполнить указания старшего "американского товарища". Вряд ли Зеленскому понравится и то, как американские дипломаты пытались навязать свою волю его ближайшему окружению у него за спиной.

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