СМИ: пойманную с наркотиками актрису Бочкареву частично парализовало

Российский певец, автор песен и телеведущий, лидер группы "Пилигрим" Андрей Ковалев рассказал, что на фоне скандала с задержанием и заведением уголовного дела у актрисы комедии "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой резко ухудшилось здоровье.

"Наташа болеет, слегла с температурой под сорок", - сообщил друг артистки в беседе с РЕН ТВ. При этом Ковалев уточнил, что у Бочкаревой "на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица".

Наталья Бочкарева родилась 25 июля 1980 года в Горьком. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Помимо ситкома "Счастливы вместе" снялась в фильмах и сериалах "Всадник по имени Смерть", "Зона", "Адвокат", "Елки последние".

С 2007 по 2014 год была замужем за адвокатом Николаем Борисовым, с которым познакомилась в поезде Горький-Москва.

"Счастливы вместе" - российская адаптация американского сериала "Женаты… с детьми". Шоу транслировалось каналом ТНТ с 2006 по 2013 год.

Ранее было опубликовано видео с задержанием актрисы правоохранителями.