Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками

В Сети опубликовано новое видео, на котором - задержание в Москве актрисы Натальи Бочкаревой, звезды ситкома "Счастливы вместе", с наркотиками.

Ролик обнародован РЕН ТВ. При этом канал напомнил, что актрису некогда топовой комедии остановили несколько дней назад "на роскошном "Кадиллаке", при этом правоохранители обратили внимание на то, что Бочкарева "растерялась". И было отчего - оказалось, что у женщины при себе дорогостоящие запрещенные вещества, которые она конспиративно разместила в глубоко интимных областях.

"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства", - уведомила актриса. Уточнив, что именно за вещество она имеет.

На новом видео можно наблюдать, как сотрудник правоохранительных органов действует согласно протоколу: разъясняет сумрачно стоящей Бочкаревой причину ее задержания и информирует о гражданских правах женщины.

Отмечено, что Бочкаревой было предложено пройти медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя или наркотиков, от которого женщина отказалась.

Сообщается, что против актрисы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Ранее режиссер сериала "Счастливы вместе" крепко усомнился в вине Бочкаревой, заверив, что ничего не предвещало и вообще она не такая. Да и сама женщина далее вела себя несколько странновато, конечно.

"Счастливы вместе", российская адаптация американского сериала "Женаты… с детьми", транслировался каналом ТНТ с 2006 по 2013 год.