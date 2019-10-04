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4 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)

Федеральный список экстремистских материалов

Опубликован 4 октября 2019 г.

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4950. Музыкальная композиция (аудиозапись) "Chernaja smert (черная смерть)" автора Nebrat продолжительностью 3 мин. 35 сек. начинающаяся со слов: "Брат, не убивай брат!... Проблема номер один - приезжие", заканчивающаяся словами "...это не фашизм" (решение Центрального районного суда г. Читы от 21.06.2019);

4951. Видеоматериал под названием "Проснись, русский!" или "Русский, проснись! Ясно, настойчиво", продолжительностью 6 минут 05 секунд (размер 42,6 МБ), начинающийся с изображения снимка Столыпина П.А. с текстом: "Народ, не имеющий национального самосознания - навоз, на котором произрастают другие народы. Петр Аркадьевич Столыпин Великий русский реформатор", заканчивающийся изображением парящих в небе чаек с текстом: "Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для наших детей. Девид Лейн", размещенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением цитаты П.А. Столыпина: "Народ, не имеющий национального самосознания - навоз, на котором произрастают другие народы", а также цитаты Д. Лейна "Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для наших детей" (решение Канского городского суда Красноярского края от 18.06.2019);

4952. Видеофайл: "Кто такие скинхеды?" продолжительностью 04 минуты 11 секунд, начинающийся со слов: "Скинхедов называют фашистами", заканчивающийся словами: "Они предатели" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 09.07.2019);

4953. Видеозапись: "нашид Сверкающая молния (NEW-2016)" продолжительностью 5 минут 11 секунд, начинающаяся со слов: "Когда мы поднимем знамена, они узнают, что мы мусульмане вновь наступаем", заканчивающаяся словами: "победа может заставить плакать глаза от счастья", за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 22.07.2019).

Изменения в федеральном списке экстремистских материалов

Пункт 1386 изложен в следующей редакции:

1386. Книга МУХТАСАР Шейх Абдуллаh Аль-hарарий. Учебное пособие, обеспечивающее необходимыми знаниями по исламу (по учению имама Абу Ханифа). Духовное управление мусульман Украины, издание второе, "Аль-Иршад" г. Киев 2004 г. (решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.05.2012 и определение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 23.08.2012).

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