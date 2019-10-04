Найден способ прочитать загадочные свитки из Геркуланума

Исследователи надеются расшифровать с помощью высокоэнергетического рентгеновского излучения зааменитые свитки из Геркуланума - города, который погиб в 79 году нашей эры вместе с Помпеями при извержении вулкана Везувий.

Как сообщает Phys.org, речь идет о папирусах, которые ученые называют хрупкими, как крылья бабочки. Они были обнаружены между 1752 и 1754 годами на месте древнего города Геркуланума близ Неаполитанского залива в Южной Италии.

Свитки находились в доме, который, предположительно принадлежал семье Юлия Цезаря. Геркуланум, как и Помпеи, пострадал при извержении Везувия в 79 году. Он был погребен под слоем пепла, который многое сохранил в этом городе в целости и сохранности.

Вот уже более трех столетий обугленные свитки ученые не могут прочитать. Развернуть их невозможно - они просто рассыплются. К тому же чернила давно выцвели.

Однако ученые, похоже, нашли способ расшифровать тексты. Для этого планируется использовать синхротрон - гигантский микроскоп, который излучает свет в 10 миллиардов раз ярче Солнца. Эта технология позволяет ученым изучать все, от ископаемых и реактивных двигателей до вирусов и вакцин.

Теперь исследователи решили использовать силу электронов для получения мощных сканирующих устройств. Это будет высокоэнергетическое рентгеновское излучение, которое должно помочь прочитать тексты на этих артефактах.

"Когда такой луч проходит через образец, он создает возможность получить изображение, которое мы не можем получить никаким другим способом", - говорит Брент Силс из Университета Кентукки.

К слову, в вышеуказанном доме находилась целая библиотека из более чем 1800 свитков. Они оказались под горячим пеплом и обуглились. В 1802 году шесть таких свитков были подарены неаполитанским королем Наполеону Бонапарту, который передал их для расшифровки в библиотеку парижского Института Франции.

Две попытки сделать это, предпринятые в 1817 и 1877 годах, потерпели неудачу. Третья попытка состоялась в 1986 году. Тогда специалисты использовали химический метод, чтобы разделить один свиток на несколько сотен мелких фрагментов.

Однако прочитать их оказалось невозможно. К тому же тот метод не сумел отделить пустые участки папируса от выцветших чернил. Предполагается, что рентгеновское исследование позволит сделать именно это.