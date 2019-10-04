Новости

Появились фото вышедшего из комы актера Алексея Янина 16:35
Якутская учительница пообещала "спустить шкуру" с ребенка 16:32
Патрушев: Диверсификации в ОПК нужные новые меры господдержки 16:17
На Кубани начали проверку ЧП с вооруженным нападением на завод 16:15
Актер и режиссер Александр Хван попал в больницу из-за обострения 16:05
Найден способ прочитать загадочные свитки из Геркуланума 16:01
В Австралии найден "железный дракон" возрастом 90 миллионов лет 15:59
Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки 15:58
В Ингушетии представили нового руководителя СК региона 15:58
В Поморье скрывавшую грибные места женщину нашли после шести дней в лесу 15:49
Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России 15:49
СМИ: пойманную с наркотиками актрису Бочкареву частично парализовало 15:45
В Крыму запустили производство суперэлитных семян за 227 миллионов 15:41
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей 15:40
На Земле Франца-Иосифа будут использовать альтернативную энергетику 15:37
Обвиненная в растратах помощница Де Ниро обвинила его в сексизме 15:35
В Уфе сотрудник прокуратуры организовал незаконную прослушку телефона 15:35
Матвиенко предложила давать сиротам соцжилье до получения собственного 15:29
В ЦФО в местах массового пребывания людей выявлено 13 тысяч нарушений 15:21
Патрушев: Мигрантов все чаще вовлекают в террористическую деятельность 15:17
Умерший в Волгограде младенец летел на лечение в Москву 15:12
В Якутии нашли алмаз-матрешку 15:09
Посольство РФ: Задержанная в Иране журналистка не сообщала о проблемах 15:05
Маргарита Мамун стала мамой 15:00
Захарова: В связи с задержанием журналистки посол Иран приглашен в МИД 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 16:01
Рубрика: Общество

Найден способ прочитать загадочные свитки из Геркуланума

Текст: Денис Передельский
Фото: Library at the Institute de France / AFP Фото: Library at the Institute de France / AFP
Фото: Library at the Institute de France / AFP

Исследователи надеются расшифровать с помощью высокоэнергетического рентгеновского излучения зааменитые свитки из Геркуланума - города, который погиб в 79 году нашей эры вместе с Помпеями при извержении вулкана Везувий.

Как сообщает Phys.org, речь идет о папирусах, которые ученые называют хрупкими, как крылья бабочки. Они были обнаружены между 1752 и 1754 годами на месте древнего города Геркуланума близ Неаполитанского залива в Южной Италии.

Свитки находились в доме, который, предположительно принадлежал семье Юлия Цезаря. Геркуланум, как и Помпеи, пострадал при извержении Везувия в 79 году. Он был погребен под слоем пепла, который многое сохранил в этом городе в целости и сохранности.

Фото: KONTROLAB / LightRocket / Getty Images
Расшифрован текст о роскошной "вечеринке" перед гибелью Помпеи

Вот уже более трех столетий обугленные свитки ученые не могут прочитать. Развернуть их невозможно - они просто рассыплются. К тому же чернила давно выцвели.

Однако ученые, похоже, нашли способ расшифровать тексты. Для этого планируется использовать синхротрон - гигантский микроскоп, который излучает свет в 10 миллиардов раз ярче Солнца. Эта технология позволяет ученым изучать все, от ископаемых и реактивных двигателей до вирусов и вакцин.

Теперь исследователи решили использовать силу электронов для получения мощных сканирующих устройств. Это будет высокоэнергетическое рентгеновское излучение, которое должно помочь прочитать тексты на этих артефактах.

"Когда такой луч проходит через образец, он создает возможность получить изображение, которое мы не можем получить никаким другим способом", - говорит Брент Силс из Университета Кентукки.

К слову, в вышеуказанном доме находилась целая библиотека из более чем 1800 свитков. Они оказались под горячим пеплом и обуглились. В 1802 году шесть таких свитков были подарены неаполитанским королем Наполеону Бонапарту, который передал их для расшифровки в библиотеку парижского Института Франции.

Две попытки сделать это, предпринятые в 1817 и 1877 годах, потерпели неудачу. Третья попытка состоялась в 1986 году. Тогда специалисты использовали химический метод, чтобы разделить один свиток на несколько сотен мелких фрагментов.

Однако прочитать их оказалось невозможно. К тому же тот метод не сумел отделить пустые участки папируса от выцветших чернил. Предполагается, что рентгеновское исследование позволит сделать именно это.

На Крите найден тронный зал микенской цивилизации
В Риме на обочине консульской дороги нашли могилу матери с младенцем
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
На Украине возбудили дело по факту аварийной посадки Ан-12
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Минфин оценил потери бюджета при очень дешевой нефти