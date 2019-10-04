Тайны русского языка: про махровый сексизм и "советский метро"

Новости

Посольство РФ: Задержанная в Иране журналистка не сообщала о проблемах 15:05
Маргарита Мамун стала мамой 15:00
Захарова: В связи с задержанием журналистки посол Иран приглашен в МИД 14:58
Chery объявила старт продаж самой мощной версии Tiggo 4 14:52
Огненный шар в небе над Чили оказался не метеоритом 14:46
В составе сборной России по футболу произошли изменения 14:45
В Кремле выступили за обмен "всех на всех" с Киевом 14:42
Дарья Клишина снялась с чемпионата мира по легкой атлетике 14:34
В ЦФО предотвратили четыре теракта 14:29
В Ингушетии сотрудника ФСИН заподозрили в покушении на убийство 14:26
В Белозерске снесут уходящий под землю дом 14:10
На месячник "открытых дверей" в бронзовый век приглашает Беловежская пуща 14:08
В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков 14:08
Копию автомобиля Бэтмена продают в России 14:04
На Ставрополье пьяный гинеколог обматерил пациентку 14:04
Путин проведет день рождения на природе 14:04
В Риме на обочине консульской дороги нашли могилу матери с младенцем 13:52
Физики смоделировали "сотворение мира" 13:50
В Башкирии опрокинулся грузовик с дизельным топливом 13:39
Парню, спасшему людей в ДТП в Перми, предложили работу в Минтруда 13:36
В Костроме поймали маньяка с диктофоном 13:33
Песков: Правительство работает над повышением доходов населения 13:27
В СНГ расширяют сотрудничество в рамках партнерства МИД 13:22
Порошенко нанял российского адвоката 13:16
В КЧР состоялось представление нового руководителя СК региона 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 13:35
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Тайны русского языка: про махровый сексизм и "советский метро"

Текст: Елена Кухтенкова
Есть ли в русском языке слова на букву "ы", как процветает сексизм в русских числительных, и что мы не знаем о русском мате, - ведущий специалист Института русского языка РАН Владимир Пахомов в специальной публикации "100 фактов о русском языке" разобрал смешные и спорные моменты произношения и написания слов и выражений русского языка. Он сделал эту подборку для нового подкаста "Розенталь и Гильденстерн" информационного портала "Медуза".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Представим только 10 фактов о "великом и могучем", которые нам показались особенно интересными.

1. Лингвист приводит статистику: существительных женского рода в русском языке больше, чем слов мужского рода. 40,5 % и 43% соответственно. Остальные 16,5% приходятся на средний род.

2. Говоря об этикете, Пахомов отмечает, что говорить присаживайтесь вместо садитесь невежливо. Потому что приставка при- указывает на неполноту действия. Предлагая присесть, вы предлагаете сесть на краешке стула или сесть ненадолго и быстренько уйти. Вежливо сказать: "Садитесь".

Фото: istockphoto.com
60 китайских преподавателей русского языка проходят стажировку в Харбине

3. Незнание правильного употребления рода в числительных, по мнению лингвиста, порождает сексизм. "Пока мы тут спорим об авторках и блогерках, в русской грамматике процветает махровый сексизм, - отмечает Пахомов. - Собирательные числительные (двое, трое, четверо…) в образцовой речи можно употреблять со словами, называющими лиц мужского пола, но нельзя - с названиями лиц женского пола. Трое мальчиков - это норма, трое девочек - ошибка. Надо: три девочки".

4. Подытоживая все споры о происхождении русского мата, Пахомов отмечает, что слово из трех букв восходит к тому же корню, что и хвоя. "Буквально: что-то острое, колкое. Нет, это не повелительное наклонение глагола "ховать". И не занесли нам мат татаро-монголы, "все корни наши, родные, славянские".

5. Оказывается, в русском языке есть все есть слова на букву "ы". Это не только географические названия, типа Ыныкчан, но и обычные русские слова: "ыкать" (произносить звук "ы"), "ыканье" (произнесение звука "ы"). Кроме того, само название буквы ы является словом - несклоняемым существительным среднего рода.

6. Кстати, "творо́г", ударением на последнем слоге, уходит, считает Пахомов. В современном русском языке действительно одинаково правильно говорить "тво́рог" и "творо́г", Но первый вариант становится все более предпочтительным.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Какие сладкие русские слова нужно знать студенту-иностранцу

7. Очень часто у носителей языка возникают сомнения, как употреблять повелительную форму глагола "ездить". "Единственная нормативная форма повелительного наклонения глагола ехать - поезжай. А если нужна форма с отрицанием, то надо так: "Не езди", - считает автор подкаста.

8. Запомните, правильно говорить "во́зрасты", "во́зрастов". Запомнить ударение поможет Пушкин: "Любви все во́зрасты покорны".

9. В Строгине, в Алтуфьеве, в Лыткарине - это не новое употребление и не порча языка, а наоборот, строгая норма. Именно так всегда велели писать и говорить. Помните фильм "Дело было в Пенькове"? Правда, сейчас можно и в Строгино, в Алтуфьево. Но это как "черное кофе" - разговорный вариант.

10. Интересно, что слово метро раньше было мужского рода. И даже выходила газета "Советский метро". И слово "тень" в незапамятные времена было мужского рода. Именно поэтому у нас есть слово "тенёк" (как "денёк" от "день" и "пенёк" от "пень").

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
На Украине возбудили дело по факту аварийной посадки Ан-12
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Минфин оценил потери бюджета при очень дешевой нефти
Дания отозвала политические возражения с прокладки "Северного потока-2"