Тайны русского языка: про махровый сексизм и "советский метро"

Есть ли в русском языке слова на букву "ы", как процветает сексизм в русских числительных, и что мы не знаем о русском мате, - ведущий специалист Института русского языка РАН Владимир Пахомов в специальной публикации "100 фактов о русском языке" разобрал смешные и спорные моменты произношения и написания слов и выражений русского языка. Он сделал эту подборку для нового подкаста "Розенталь и Гильденстерн" информационного портала "Медуза".

Представим только 10 фактов о "великом и могучем", которые нам показались особенно интересными.

1. Лингвист приводит статистику: существительных женского рода в русском языке больше, чем слов мужского рода. 40,5 % и 43% соответственно. Остальные 16,5% приходятся на средний род.

2. Говоря об этикете, Пахомов отмечает, что говорить присаживайтесь вместо садитесь невежливо. Потому что приставка при- указывает на неполноту действия. Предлагая присесть, вы предлагаете сесть на краешке стула или сесть ненадолго и быстренько уйти. Вежливо сказать: "Садитесь".

3. Незнание правильного употребления рода в числительных, по мнению лингвиста, порождает сексизм. "Пока мы тут спорим об авторках и блогерках, в русской грамматике процветает махровый сексизм, - отмечает Пахомов. - Собирательные числительные (двое, трое, четверо…) в образцовой речи можно употреблять со словами, называющими лиц мужского пола, но нельзя - с названиями лиц женского пола. Трое мальчиков - это норма, трое девочек - ошибка. Надо: три девочки".

4. Подытоживая все споры о происхождении русского мата, Пахомов отмечает, что слово из трех букв восходит к тому же корню, что и хвоя. "Буквально: что-то острое, колкое. Нет, это не повелительное наклонение глагола "ховать". И не занесли нам мат татаро-монголы, "все корни наши, родные, славянские".

5. Оказывается, в русском языке есть все есть слова на букву "ы". Это не только географические названия, типа Ыныкчан, но и обычные русские слова: "ыкать" (произносить звук "ы"), "ыканье" (произнесение звука "ы"). Кроме того, само название буквы ы является словом - несклоняемым существительным среднего рода.

6. Кстати, "творо́г", ударением на последнем слоге, уходит, считает Пахомов. В современном русском языке действительно одинаково правильно говорить "тво́рог" и "творо́г", Но первый вариант становится все более предпочтительным.

7. Очень часто у носителей языка возникают сомнения, как употреблять повелительную форму глагола "ездить". "Единственная нормативная форма повелительного наклонения глагола ехать - поезжай. А если нужна форма с отрицанием, то надо так: "Не езди", - считает автор подкаста.

8. Запомните, правильно говорить "во́зрасты", "во́зрастов". Запомнить ударение поможет Пушкин: "Любви все во́зрасты покорны".

9. В Строгине, в Алтуфьеве, в Лыткарине - это не новое употребление и не порча языка, а наоборот, строгая норма. Именно так всегда велели писать и говорить. Помните фильм "Дело было в Пенькове"? Правда, сейчас можно и в Строгино, в Алтуфьево. Но это как "черное кофе" - разговорный вариант.

10. Интересно, что слово метро раньше было мужского рода. И даже выходила газета "Советский метро". И слово "тень" в незапамятные времена было мужского рода. Именно поэтому у нас есть слово "тенёк" (как "денёк" от "день" и "пенёк" от "пень").