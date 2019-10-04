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04.10.2019 10:35
Рубрика: Общество

Ученые: Умеренное употребление алкоголя не приводит к деменции

Текст: Андрей Васильев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ученые из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что пожилые люди, которые, употребляют ежедневно от одного до двух бокалов алкоголя, имеют точно такие же шансы на развитие когнитивных расстройств (старческую деменцию), как и их сверстники, которые редко употребляют спиртное. Результаты исследования приводит Голос Америки.

В ходе эксперимента велось наблюдение за более чем 3000 человек в возрасте от 72 лет и старше. На первом этапе у большинства из них не наблюдались симптомы слабоумия. При этом 473 человека уже имели когнитивные расстройства в легкой форме. Через шесть лет деменция развилась у 512 оставшихся к тому моменту участников исследования, в том числе, с 348-ю случаями болезни Альцгеймера. Участники исследования были разделены на несколько групп: вообще не употребляющие алкоголь (43% от всего числа), тех, кто выпивает менее одной порции алкоголя в неделю (15%), кто пьет от одной до семи порций в неделю (23%); от 7,1 до 14 (9%); и более 14 порций спиртного в неделю (10% участников исследования).

Фото: iStock
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Выяснилось, что пожилые люди, позволявшие себе один-два бокала вина в день, имели такие же показатели, что и их сверстники, которые абсолютно не употребляли спиртное. Однако, по мнению ученых, последние также находились в зоне повышенного риска в виде возможной деменции.

У тех же, кто позволил себе выпить более 14 порций алкоголя, риск развития старческого слабоумия увеличивался в 3,5 раза по сравнению с теми, кто пил менее одной порции.

При этом авторы исследования настаивают на том, что случай каждого наблюдаемого ими пациента является индивидуальным и рекомендовали пожилым людям консультироваться с лечащими врачами относительно разрешенных им в их возрасте доз алкоголя.

Между тем

Ранее исследование, проведенное учеными из американского Национального института здоровья, показало, что уровень употребления алкоголя в Америке в целом и алкоголизма в частности растет быстрее среди женщин в возрасте 60 лет и старше, чем среди их сверстников мужского пола. Когда исследователи проанализировали данные национальных опросов о состоянии здоровья с 1997 по 2014 годы, они обнаружили, что доля пьющих пожилых женщин увеличивается со скоростью 1,6% в год по сравнению с 0,7% среди пожилых мужчин. Пьянство (определяемое как употребление четырех или более порций в течение двух часов) возрастало на 3,7% ежегодно среди пожилых женщин, но оставалось стабильным среди пожилых мужчин. Опрос, проведенный американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за два года, также показал, что 53,6% женщин в возрасте от 18 до 44 лет пили спиртное, а 18,2% - почти каждый день употребляли спиртные напитки. CDC выпустило предупреждение о том, что три миллиона американских женщин подвергаются риску внезапной смерти и проблемам с беременностью из-за алкоголя.

Общество Здоровье Проблема алкоголизма Алкоголь и табак
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