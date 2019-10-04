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04.10.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Учителя рассказали о постоянных переработках

Текст: Марина Гусенко
В целом более половины преподавателей вузов, техникумов, колледжей или занимающихся частной практикой удовлетворены своей работой (53 процента). А вот среди школьных учителей эта доля гораздо ниже - 39 процентов. Среди тех, кто доволен, больше всего частных преподавателей - 61 процент и преподавателей вузов - 48 процентов. Это показало исследование, проведённое компанией HeadHunter (есть в распоряжении "РГ").
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Зарплатой на основном рабочем месте чаще всего удовлетворены частные преподаватели (34 процента), а неудовлетворенных больше всего среди преподавателей вузов (81 процент).

Фото: iStock
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Постоянные переработки - норма для 36 процентов школьных учителей и для каждого третьего преподавателя вузов. Часто и очень часто сверхурочно работают 31 процент школьных учителей, 32 процента частных преподавателей и 22 процента преподавателей вузов.

Почти половина преподавателей, за исключением частников, имеют подработку, которая также примерно в половине случаев связана с преподаванием (например, репетиторством). Доля школьных учителей, имеющих подработку, почти вдвое ниже, чем среди преподавателей вузов (39 процента против 68 процентов). Полностью сменить профессию хотели бы 49 процентов преподавателей и 64 процента школьных учителей.

Фото: istock
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Для школьных учителей главными плюсами работы являются летний отпуск (65 процентов), официальное трудоустройство (52 процентов), а также польза и значимость профессии (41 процент). Преподаватели вузов главными плюсами назвали тоже летний отпуск (42 процента), свободу действий и возможность творчества (38 процентов) и удобный график работы (38 процентов).

Основными минусами работы учителем или преподавателем, по мнению респондентов, являются уровень зарплаты (52 процента), эмоциональное выгорание и стресс (39 процентов), много бессмысленной бюрократической работы (38 процентов).

Экономика Работа Общество Образование
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