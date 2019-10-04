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04.10.2019 12:45

В 2022 году введут в строй новые РЛС под Воркутой и Мурманском

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ сообщили, что строительство двух новых радиолокационных станций "Воронеж" национальной системы предупреждения о ракетном нападении под Воркутой (Республика Коми) и Мурманском завершится в 2022 году.
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Ранее генеральный конструктор этой системы Сергей Боев заявил, что РЛС под Мурманском будет работать в дециметровом диапазоне. Известно, что новый оборонный объект, возводимый на холме высотой более 400 метров над уровнем моря, обеспечит радиолокационный контроль воздушного и космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением на севере страны. По словам того же Боева, эта РЛС окажется примерно в три раза мощнее всех уже созданных радиолокаторов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Что касается станции в районе Воркуты, ее диапазон частот - сантиметровый. Планируется, что новый мощный радар заменит устаревшие станции в Печоре и Оленегорске. Кроме того, как говорил Боев, принято решение о развертывании аналогичной РЛС в Крыму - ее строительство на полуострове может начаться в будущем году.

Создание на территории России сети новых РЛС началось в 2005 -м. Сейчас старты ракет по всему миру отслеживают уже семь радиолокационных станций типа "Воронеж". Они будто гигантскими щитами прикрывают страну со всех направлений. Расчеты РЛС несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Около двух лет назад военные впервые одновременно ввели в строй сразу три станции "Воронеж" - в Орске, Барнауле и Енисейске. Эти объекты обеспечили сплошной радиолокационный контроль воздушного и космического пространства от юго-запада России до Тихого океана. К примеру, одна только станция в Енисейске отслеживает все запуски баллистических ракет и траекторию полета космических объектов размером с теннисный мяч на громадной территории между Гренландией и Японией. Дежурная смена РЛС способна обнаружить и сопроводить до 500 подобных целей с расстояния до 6 тысяч километров.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Кроме того, радиолокационный контроль в своих зонах ответственности обеспечивают РЛС "Волга" в Беларуси, "Днепр" в Казахстане, а также станции в Печоре и Мурманске. Две последние, как мы уже говорили, скоро заменят "Воронежем". Это не просто станция нового поколения, но и так называемой высокой заводской готовности. На строительную площадку ее элементы доставляют в контейнерах, которые собирают подобно детскому конструктору. На все про все уходит от полутора до трех лет, в то время как раньше подобные РЛС возводили, по меньшей мере, в три раза дольше. И дело не только в минимальных строках строительства. Станция "Воронеж" насыщена аппаратурой, с помощью которой специалистам требуются считанные минуты для определения места запуска ракеты, ее класса, возможной боевой нагрузки и траектории полета.

По данным Минобороны РФ, только в этом году специалисты космических войск зафиксировали 30 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет-носителей. В ведомстве также сообщили, что в ближайшие три года на территории России будут развернуты свыше 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов обнаружения и распознавания орбитальных объектов. "Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края", - уточнили в Минобороны.

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