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04.10.2019 12:19
Рубрика: В мире

В Британии суд решит, можно ли посадить Джонсона за "жесткий" Brexit

Текст: Юрий Когалов

В Великобритании суд изучит, какие меры можно будет предпринять в отношении премьер-министр Бориса Джонсона, если его действия приведут к тому, что королевство покинет Европейский союз без сделки с Брюсселем. Как передает BBC, иск ряда политиков и бизнесменов рассматривает Сессионный суд Шотландии - высшая судебная инстанция по гражданским делам в этой части Соединенного Королевства.

Фото: REUTERS
Очередной план премьера Британии Бориса Джонсона по Brexit попал в СМИ

По мнению предпринимателя Дейла Винса, юриста Джо Могама и депутата Джоанны Черри, "жесткий" Brexit недопустим. В связи с этим они и обратились в суд с требованием разъяснить, можно ли отложить выход королевства из ЕС, если Джонсон не сможет заключить сделку с Брюсселем, насколько он должен следовать принятому парламентариями закону, который требует продлить сроки, и как можно наказать премьер-министра за Brexit без сделки. Истцы предлагают наложить на Джонсона штраф или даже посадить его в тюрьму. Решение суд должен принять в понедельник.

Напомним, Великобритания должна была выйти из Евросоюза еще весной, однако судьбоносный момент из-за несогласия парламентариев с положениями согласованной между Лондоном и Брюсселем сделки по условиям был отложен до 31 октября. Продолжающиеся споры привели к смене правительства. Новый премьер-министр Борис Джонсон попытался приостановить деятельность парламента, чтобы иметь больше свободы в этом вопросе, но Верховный суд признал его решение незаконным. Депутаты требуют от него добиться очередной отсрочки, чтобы согласовать сделку с Брюсселем, с чем Джонсон категорически не согласен. Он призвал членов парламента либо помочь ему выполнить выход из ЕС, либо пойти на досрочные выборы.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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