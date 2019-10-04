В Британии суд решит, можно ли посадить Джонсона за "жесткий" Brexit

В Великобритании суд изучит, какие меры можно будет предпринять в отношении премьер-министр Бориса Джонсона, если его действия приведут к тому, что королевство покинет Европейский союз без сделки с Брюсселем. Как передает BBC, иск ряда политиков и бизнесменов рассматривает Сессионный суд Шотландии - высшая судебная инстанция по гражданским делам в этой части Соединенного Королевства.

По мнению предпринимателя Дейла Винса, юриста Джо Могама и депутата Джоанны Черри, "жесткий" Brexit недопустим. В связи с этим они и обратились в суд с требованием разъяснить, можно ли отложить выход королевства из ЕС, если Джонсон не сможет заключить сделку с Брюсселем, насколько он должен следовать принятому парламентариями закону, который требует продлить сроки, и как можно наказать премьер-министра за Brexit без сделки. Истцы предлагают наложить на Джонсона штраф или даже посадить его в тюрьму. Решение суд должен принять в понедельник.

Напомним, Великобритания должна была выйти из Евросоюза еще весной, однако судьбоносный момент из-за несогласия парламентариев с положениями согласованной между Лондоном и Брюсселем сделки по условиям был отложен до 31 октября. Продолжающиеся споры привели к смене правительства. Новый премьер-министр Борис Джонсон попытался приостановить деятельность парламента, чтобы иметь больше свободы в этом вопросе, но Верховный суд признал его решение незаконным. Депутаты требуют от него добиться очередной отсрочки, чтобы согласовать сделку с Брюсселем, с чем Джонсон категорически не согласен. Он призвал членов парламента либо помочь ему выполнить выход из ЕС, либо пойти на досрочные выборы.