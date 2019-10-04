В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу

Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления такого рода обычны для энергетического руководства страны и направлены на получение более выгодных условий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, комментируя недавнее заявление Варшавы об отказе от поставок российского газа к концу 2022 года.

Свою позицию депутат объяснил тем, что альтернативные способы поставки газа в Польшу обойдутся гораздо дороже и будут просто невыгодны.

"Тем не менее Польша, как и любая другая страна, хочет выторговать себе выгодные условия. Думаю, что в перспективе долгих лет Варшава не откажется от российского газа, - добавил Валерий Селезнев в беседе с RT. - Политические заявления - это одно, а экономика - совсем другое".

Напомним, что ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что к концу 2022 года (контракт на поставку газа из РФ будет действовать как раз до этого времени, - прим. "РГ") Варшава полностью откажется от российского газа. по его словам, альтернативой российским поставкам будут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.