В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщил пресс-атташе посольства РФ в ИРИ Андрей Ганенко.

По его словам, в настоящее время представители российской дипмиссии устанавливают обстоятельства задержания гражданки РФ.

"Посольство в курсе, разбираемся со сложившейся ситуацией", - сказал он.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что Юлия Юзик, накануне прилетевшая в Тегеран, была задержана в аэропорту иранской столицы сотрудниками Корпуса стражей исламской революции ИРИ. По неподтвержденным данным, россиянке предъявлены обвинения в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.