В Кремле назвали условие для возобновления авиасообщения с Грузией

Только после того, как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется в агрессивное, русофобское русло, запрет на авиаперелеты может быть снят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Приведя в пример состоявшуюся недавно в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел России и Грузии, представитель Кремля отметил, что уже кое-какие первые примеры нормального общения двух сторон были зафиксированы.

"Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Напомним, российско-грузинские отношения обострились после произошедших 20 июня в Тбилиси событий. Тогда в столице Грузии произошли беспорядки после приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. В итоге 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, российским авиакомпаниям запрещалось выполнять рейсы на территорию Грузии с 8 июня.