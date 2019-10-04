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04.10.2019 14:42
Рубрика: Происшествия

В отношении арестованного за неповиновение ДПС лихача могут возбудить дело

Текст: Владимир Баршев
Головинский суд Москвы арестовал на 10 суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Однако это не самый значительный эпизод в череде опасных для граждан нарушений, совершенных этим сыном выдающегося родителя. Тут и управление в нетрезвом виде, без прав, грубые нарушения правил, а также использование подложных регистрационных знаков. В общем, довольно богатый букет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С чего все началось? В 3 часа ночи сотрудники ДПС Северного административного округа столицы попытались остановить BMW шестой серии на Беломорской улице. Однако не тут-то было. Вместо того, чтобы остановиться, водитель нажал на газ. Сотрудники ДПС погнались за ним, но упустили. Спустя четыре часа машину обнаружили и заблокировали в одном из дворов. Внутри находился водитель и пассажир. "На законные требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали", - сообщили в столичном ГИБДД. Поэтому сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбить стекло иномарки и таким образом извлечь нарушителя из машины. Эти видеокадры задержания быстро разлетелись по соцсетям.

Фото: istock
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"В ходе досмотра в багажнике иномарки были обнаружены несколько комплектов номерных знаков. Также установлено, что в момент остановки транспортного средства на нем были установлены подложные государственные регистрационные знаки", - сообщили в ГИБДД. Принадлежность другой спецпродукции, обнаруженной в автомобиле, устанавливается. При этом запрещенных веществ и предметов при задержанных не обнаружено. Надо сказать, что ГИБДД не называет нарушителя. Но СМИ установили, что за рулем BMW находился 25-летний Алан Ибрагимов, сын вице-президента МТС. И эта информация пока никем не опровергалась.

Сейчас в отношении Ибрагимова решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ведь ранее он был лишен прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Источники утверждают, что и в этот раз он находился в неадекватном состоянии, предположительно под воздействием наркотиков. Но официальных данных об экспертизе нет.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Также в его отношении составлены шесть административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

За этим сыном обеспеченных родителей числится более 20 нарушений и неоплаченных штрафов на сумму более 70 тысяч рублей. Похоже, лавры Мары Багдасарян все еще не дают покоя таким деткам. Конечно, как еще сделать так, чтобы фамилия прозвучала во всех СМИ? Напомним, что Герострат, чтоб прославиться, сжег храм Артемиды. Нынешние мажоры для этого рискуют жизнью окружающих.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД ГИБДД
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