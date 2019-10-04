В результате аварийной посадки Ан-12 на Украине погибли пять человек

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли пять человек.

Как сообщает 112.ua, трагический инцидент произошел под Львовом около семи утра. Грузовой транспортный самолет Ан-12 должен был приземлиться в международном аэропорту "Львов", однако по неустановленным причинам с экипажем была потеряна связь, когда самолет подлетал к Львову. Предварительной причиной катастрофы названа нехватка топлива, которое закончилось незадолго до посадки самолета.

Ан-12 нашли у городского кладбища, рядом с футбольным стадионом "Львов-арена", в полутора километрах от посадочной полосы.

"В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что на его борту находились семь человек, пятеро из которых погибли. Во Львове самолет, который направлялся из испанского Виго в турецкий Стамбул, должен был сделать дозаправку. В аэропорту Львова приостановлены взлет и посадка самолетов, ведется расследование.