В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки

Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.

Начнем с того, что для винных напитков есть ГОСТ 31729-2015 "Напитки винные. Общие технические условия".

Согласно этому документу, винный напиток должен не меньше, чем наполовину, состоять из виноматериалов. А остальной объём может состоять из воды, ароматизаторов, красителей, ректификованного этилового спирта. А если производитель добавит двуокись углерода, получится игристый напиток.

Стоить винный напиток без двуокиси углерода может до 100 рублей за литр. Чаще всего он разливается в мягкую упаковку и выставляют его обычно в магазинах на нижние полки.

Среди игристых винных напитков есть и такие, что хорошо разрекламированы и стоят дороже натурального шампанского. При этом в их состав входит столовое белое вино, сахар, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, двуокись углерода и консервант сорбат калия. Его применяют во многих пищевых продуктах, но его сочетание с алкоголем жестко регламентируется во многих странах.

Встречаются в винных напитках и компоненты с маркировкой Е (которые недопустимы для вина).

Для того, чтобы понять, какой напиток вы покупаете, достаточно изучить его этикетку.

В настоящем игристом вине не может быть воды, красителей, ароматизаторов, этилового спирта и прочих "лишних" составляющих. В полусухом или полусладком игристом вине может быть сахар (экспедиционный ликер) и антиокислитель диоксид серы.

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