В России заработал игровой облачный сервис на базе GeForce NOW

В России запустился облачный сервис GeForce NOW от NVIDIA. Игровой стриминговый сервис начал работать на площадке gfn.ru.
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Новинка позволяет пользователям удаленно использовать мощности серверов NVIDIA RTX для игр на домашних компьютерах. При этом не важно, на какой операционной системе они работают - Windows или macOS.
Стоит отметить, что gfn.ru использует серверы, находящиеся на территории России, что обеспечивает оптимальную производительность и минимальные задержки. На площадке представлены игры от всех популярных сервисов цифровой дистрибуции - более сотни наименований уже доступны.
Стоимость подписки - 999 рублей в месяц, при этом первые две недели доступ будет бесплатным.