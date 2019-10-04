В России заработал игровой облачный сервис на базе GeForce NOW

Новинка позволяет пользователям удаленно использовать мощности серверов NVIDIA RTX для игр на домашних компьютерах. При этом не важно, на какой операционной системе они работают - Windows или macOS.

Стоит отметить, что gfn.ru использует серверы, находящиеся на территории России, что обеспечивает оптимальную производительность и минимальные задержки. На площадке представлены игры от всех популярных сервисов цифровой дистрибуции - более сотни наименований уже доступны.

Стоимость подписки - 999 рублей в месяц, при этом первые две недели доступ будет бесплатным.