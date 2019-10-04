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В России заработал игровой облачный сервис на базе GeForce NOW

Текст:   Владимир Болотин
04.10.2019,  
11:10
В России запустился облачный сервис GeForce NOW от NVIDIA. Игровой стриминговый сервис начал работать на площадке gfn.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новинка позволяет пользователям удаленно использовать мощности серверов NVIDIA RTX для игр на домашних компьютерах. При этом не важно, на какой операционной системе они работают - Windows или macOS.

Стоит отметить, что gfn.ru использует серверы, находящиеся на территории России, что обеспечивает оптимальную производительность и минимальные задержки. На площадке представлены игры от всех популярных сервисов цифровой дистрибуции - более сотни наименований уже доступны.

Стоимость подписки - 999 рублей в месяц, при этом первые две недели доступ будет бесплатным.

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