В составе сборной России по футболу произошли изменения

В связи с травмами футболистов Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова тренерский штаб сборной России вызвал в расположение команды Владислава Игнатьева и Павла Могилевца.

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову пришлось в срочном порядке искать замену получившим травмы полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину и его коллеге по амплуа из "Локомотива" Рифату Жемалетдинову.

Как сообщает сайт РФС, выбор тренерского штаба был сделан в пользу "железнодорожника" Владислава Игнатьева и футболиста казанского "Рубина" Павла Могилевца.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года проведет два матча в октябре. 10 октября команда Станислава Черчесова принимает Шотландию, а 13 октября в гостях сыграет с командой Кипра.

После шести туров у россиян 15 очков, и они уже после этих матчей могут гарантировать себе путевку в финальную часть турнира.