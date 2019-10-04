В США бывший учитель подал в суд на школу из-за ученика-трансгендера

В США учитель французского языка Питер Влэминг, уволенный из старшей школы Вест-Пойнта, подал в суд на бывшее руководство. Как пишет The Washington Post, в иске отмечается, что администрация учреждения, заставляя его использовать местоимения мужского рода по отношению к ученице, сменившей пол, нарушала его религиозные убеждения и свободу слова.

История началась в 2018 году. Одна из учениц, сменив пол, попросила отныне использовать в ее отношении местоимения мужского рода. Хотя Влэминг и не был с этим не согласен, он пошел на компромисс, обращаясь к ученику-трансгендеру только по имени. Однако руководство школы это не удовлетворило, оно поставило ультиматум: либо он использует "правильные" формулировки, либо он столкнется с дисциплинарными мерами.

В определенный момент учитель не удержался и попросил одноклассников помочь "ей". Это произошло в тот момент, когда школьник использовал очки виртуальной реальности в классе, и Влэминг забеспокоился, что они могут врезаться в стену. Хотя им двигали благие намерения, ученика-трансгендера это вывело из себя, и он покинул класс. Администрация школы отстранила учителя от работы, а затем вообще уволила, сославшись на то, что сотрудник проигнорировал указания руководства.

И вот теперь, почти год спустя, он обратился в суд, считая, "что обращение к женщине как к мужчине с помощью мужского местоимения является ложью". А его совесть и религиозные убеждения позволяют ему лгать. Влэминг намерен добиться запрета на наказание учителей в подобных обстоятельствах, поскольку его случай не единственный в своем роде.

Руководство школы не согласно с обвинениями. Там считают, что неправильное обращение к ученикам-трансгендерам является их дискриминацией и создает "неблагоприятную обстановку для обучения".