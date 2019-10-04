В США мужчину избили за кепку с лозунгом Трампа на русском языке

Житель Калифорнии 32-летний Дэвид Дельгадо избил мужчину, на голове которого была кепка с лозунгом президента Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again), написанным на русском языке. Инцидент произошел в туалете одного из ресторанов района Хермоза Бич.

Злоумышленник поинтересовался о значении надписи на кепке, после чего несколько раз ударил потерпевшего по лицу, после чего забрал приведший к конфликту головной убор и скрылся, передает РИА Новости.

Нарушитель был задержан сотрудниками полиции. Делгадо подозревается в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении.