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04.10.2019 18:49
Рубрика: Спорт

Видео: Бойцы ММА устроили драку во время дуэли взглядов

Текст: Максим Домчев

Накануне турнира по смешанным единоборствам участники главного боя вечера устроили драку во время дуэли вглядов.

4 октября в Абу-Даби состоится турнир ММА Brave FC 27, в главном поединке которого встретятся француз, имеющий российские корни, Абдул Абдурагимов и боец из Иордании Джарра Хусейн Аль-Силави. Накануне они появились на публике во время традиционной дуэли взглядов.

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Однако напряжение между соперниками было таково, что Абдурагимову не понравилось, что его соперник прижался к нему. В результате француз набросился на иорданца, и на сцене началась драка, которую пришлось разнимать организаторам турнира, сообщает MMAjunkie.

Сегодня поздно вечером бойцы сойдутся в поединке, на кону в котором пояс организации в полусреднем весе, обладателем которого является Абдурагимов.

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