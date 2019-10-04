Видео: Бойцы ММА устроили драку во время дуэли взглядов

Накануне турнира по смешанным единоборствам участники главного боя вечера устроили драку во время дуэли вглядов.

4 октября в Абу-Даби состоится турнир ММА Brave FC 27, в главном поединке которого встретятся француз, имеющий российские корни, Абдул Абдурагимов и боец из Иордании Джарра Хусейн Аль-Силави. Накануне они появились на публике во время традиционной дуэли взглядов.

Однако напряжение между соперниками было таково, что Абдурагимову не понравилось, что его соперник прижался к нему. В результате француз набросился на иорданца, и на сцене началась драка, которую пришлось разнимать организаторам турнира, сообщает MMAjunkie.

Сегодня поздно вечером бойцы сойдутся в поединке, на кону в котором пояс организации в полусреднем весе, обладателем которого является Абдурагимов.