Владимир Путин осмотрел грузовой порт на Таманском полуострове

Владимир Путин посетил Таманский полуостров, где побывал в портово-индустриальном парке. Масштабный проект, в который были вложены исключительно частные средства, может стать модельным для всей России, считают в Кремле.

Порт и промышленная инфраструктура строятся на Таманском полуострове с начала 2000-х. Оператор проекта - группа компаний "ОТЭКО" - стала крупнейшим частным инвестором в портовую инфраструктуру Юга России. Планируется, что реализация проекта откроет новые логистические пути для перевозки угля, железорудного сырья, серы и минеральных удобрений в направлении стран Ближнего Востока, Южной Европы, Африки, Азии и Америки.

Президенту, в частности, продемонстрировали построенный в этом году комплекс навалочных грузов общей мощностью 60 миллионов тонн в год - это уголь, железная руда, минудобрения и сера. В частности, показали процесс перевалки угля. Как рассказали Путину, специальная технология не дает подниматься угольной пыли в воздух. Сейчас вагоноопрокидыватели в таманском порту могут одновременно "обслуживать" три вагона, а весь процесс перевалки занимает всего несколько минут. В планах - перевалка сразу с четырех вагонов, и эта технология будет применяться в России впервые.

Президент рассказал, что до этого видел вагоноопрокидыватели только на два вагона - в порту на Дальнем Востоке.

Владелец компании Мишель Литвак рассказал Владимиру Путину о планах развития "ОТЭКО", продемонстрировав макеты. В перспективе в состав индустриального парка войдут заводы аммиака, метанола и карбамида суммарной мощностью 9 миллионов тонн в год. Также в кластер будет включен высокотехнологичный агропромышленный комплекс - заводы по переработке сои, комбикормовый и маслоэкстракционый заводы. Общие инвестиции в проект составят порядка 8 миллиардов долларов. Не забудут и о жилье и социальной инфраструктуре для работников - для этого в поселке Тамань строится отдельный микрорайон.

Одна из причин высокой стоимости проекта - повышенное внимание к защите окружающей среды. Кроме систем пылеподавления, используются специальные экраны, не дающие частицам пыли попадать в воздух. А чтобы избежать негативного воздействия на акваторию, терминальные комплексы разместили в отдалении от моря.

На набережной Литвак показал президенту, как идет загрузка грузов в суда. Кроме того, Путину продемонстрировали археологические находки, найденные при строительстве объектов порта. Один из самых необычных артефактов - шлем древне-греческого воина, датируемый примерно 2400 г. до нашей эры.

Проект, реализуемый на Таманском полуострове, - "это очень успешный пример во многом зарубежных инвестиций в РФ", считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У группы компаний обширные планы по развитию, добавил он.

- В целом, это предприятие призвано большую роль сыграть в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае, ну и с точки зрения просто примера для России в плане модели для выстраивания подобной работы, - отметил представитель Кремля.