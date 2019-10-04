Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана

Пока интересующаяся общественность замерла, как сурикат под лампочкой, ожидая, что ей готовит первый приквел ушедшей в закат "Игры престолов", канал HBO подтянул еще один сериал-эпос. А именно - адаптацию "Темных начал" (His Dark Materials) Пулмана: новый трейлер шоу доступен на YouTube и буквально каждым квадратным дюймом своих двух с половиной минут уверенно заверяет, что не посрамит.

Напомним. В центре истории - сирота Лира (ее сыграла Дафин Кин, "Логан"), девочка из мира, где уживаются магия и наука и где у каждого человека есть деймон - части души, воплощенная в теле животного. А далее - заговоры, похищение детей, тайны, интриги, козни, немалые опасности и величественные путешествия. На изображение которых канал не поскупился.

Режиссер - лауреат "Оскара" Том Хупер ("Король говорит!", "Отверженные","Девушка из Дании"). В остальных ролях: Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин.

Премьера первого сезона, в том числе и в России, через месяц - 4 ноября. Второй уже подписан. Всего нас ждут шестнадцать эпизодов.