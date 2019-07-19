Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Филипа Пулмана

Очень впечатляюще и откровенно круто: на фестивале Comic-Con в Сан-Диего HBO и BBC представили расширенный трехминутный трейлер первого сезона своего сериала по важной фэнтезийной эпопее Пулмана "Темные начала" (His Dark Materials).

В сезоне, премьера которого состоится в этом году (пока без даты) - восемь эпизодов. Причем шоу уже продлено на второй.

Впереди - множество зловещих тайн, приключений и вскрытий заговоров.

Режиссер - лауреат "Оскара" Том Хупер ("Король говорит!", "Отверженные", "Девушка из Дании").

В ролях: Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин и Дафни Кин (Х-23 из "Логана"). У юной Кин - роль сироты Лиры Белаквы, которая и есть центр всей истории.

"Северное сияние", первый том, был издан в 1995 году. Вторая книга цикла, "Чудесный нож", - в 1997-м. "Янтарный телескоп" датирован 2000-м. По первой книге трилогии в 2007 году был снят "Золотой компас" - с Дэниелом Крэйгом, Николь Кидман, Евой Грин и Кристофером Ли.

Трейлер другого ожидаемого проекта с участием МакЭвоя, второй части хоррора "Оно", смотрите здесь.