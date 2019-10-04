В Австралии найден "железный дракон" возрастом 90 миллионов лет

Палеонтологи идентифицировали окаменелые останки, обнаруженные в Австралии в 2017 году, и определили, что они принадлежат ранее неизвестному науке виду птерозавров, представители которого значительно пережили вымерших сородичей.

Отчет исследователей опубликован в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Окаменелость, возраст которой составляет порядка 90 миллионов лет, была обнаружена два года назад в Уинтонской формации в австралийском штате Квинсленд.

Палеонтологи внимательно изучили останки и пришли к выводу, что этот вид ранее не был известен науке. Это оказался птерозавр, который, вероятно, обитал в период так называемого туронского яруса мела.

Открытие удивило ученых. До сих пор считалось, что птерозавры вымерли в конце сеноманского периода, то есть 100-94 миллионов лет назад. Новый вид получил название Ferrodraco lentoni (от латинских слов ferrum (железо) и draco (дракон). Установлено, что он относился к роду Anhanguera.

Окаменелость состоит из части черепа и пяти позвонков. Это делает ее самым полным образцом птерозавра, когда-либо найденным в Австралии. До сих пор было обнаружено всего около 20 окаменелых фрагментов останков этих древних существ. Они плохо сохраняются, так как кости птерозавров были тонкими и полыми.

Свои выводы палеонтологи сделали по форме и характеристикам челюстей, в том числе гребням на верхней и нижней челюсти, а также шиповидным зубам.

Сравнение с другими птерозаврами позволило предположить, что размах крыльев "железного ящера" составлял примерно четыре метра. Авторы также сообщают о ряде уникальных стоматологических характеристик - в частности, о небольших передних зубах, которые отличают Ferrodraco от других представителей этого рода.