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05.10.2019 15:44
Рубрика: Культура

Актеру Александру Михайлову исполнилось 75 лет

Текст: Варвара Карпеева
5 октября у народного артиста Александра Михайлова юбилей. "Любовь и Голуби", "Одиноким предоставляется общежитие", "Мужики" - его фильмы, без которых невозможно представить киноисторию страны.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В театре и кино Александр Михайлов сыграл более ста ролей. Сейчас он преподает во ВГИКе, выступает по России и за рубежом с творческими вечерами, пишет стихи, прекрасно поёт - программу из русских и казачьих песен он представлял в Москве в филиале Малого театра и на концертных площадках многих других городов.

Фото: Eagle Rock Film Productions
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В 1969 году он был принят в труппу Приморского краевого драматического театра имени Горького, затем играл в Саратовском академическом театре драмы. В 1980 году стал артистом Московского драматического театра имени Ермоловой, с 1985 по 2004 годы работал в Малом театре.

Сегодня его можно увидеть на сцене Театра Ермоловой в дуэте с Владимиром Андреевым - человеком, когда-то за пятнадцать минут решившем судьбу Михайлова, уладив все вопросы с переездом актера Саратовского театра в Москву и пригласив его в Ермоловский. И в двух антрепризных спектаклях - "Старая дева" и "Невеста напрокат".

Отмечать юбилей Александр Михайлов будет только с самыми близкими - со своей семьей. "Не хочу никакой суеты. Может, даже мобильный телефон отключу", - признавался актер. Зрители смогут его поздравить уже 6 октября в Казани, где состоится творческий вечер Александра Михайлова "Экология души".

Удивительно, но детской мечтой Александра был совсем не театр и кино, а море. Мечта сбылась: два года морская романтика была его главной стихией. Однажды корабль, на котором он служил, попал в страшный шторм. Погибли многие члены команды. Михайлов выжил. Но когда в порту Владивостока его встретила поседевшая мама, она поставила ультиматум сыну: "Или я, или море". Пришлось думать о другой профессии.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Второй раз Александр Михайлов едва не погиб на море на съемках картины "Любовь и голуби", которая принесла ему оглушительный успех. "Батуми, ноябрь, температура воды - 14 градусов, - не раз вспоминал актер опасный эпизод. - Сцена с Людмилой Марковной Гурченко, где мы плаваем на курорте после того, как я вышел из дома в море. Снимали все одним планом: я падаю, в воде водолазы помогают мне сбросить вещи, и всплываю я уже в одних трусах. Костюм был сшит сзади нитками, и от него удалось быстро освободиться. А с галстуком здорово запутались, и я начал задыхаться. Еле успел вылететь на воздух, мог бы и не всплыть…"

Тот страшный шторм в юности и опасная сцена на съемках без каскадеров изменили судьбу, но не искоренили любовь кумира миллионов к водной стихии. Сегодня вид из окна нового дома Михайловых - на воду, на реку, на счастье.

Культура Кино и ТВ Наше кино
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