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05.10.2019 09:16
Рубрика: В мире

Американская пропаганда получила достойный отпор на Балканах

Текст: Александр Борисов (Белград)
Представители Вашингтона продолжают распространять различные выдумки о негативном влиянии РФ на Балканах, которые не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции.

При этом США активно расширяют здесь свое присутствие и формируют своего рода Юго-Восточный бастион, преследуя цель выдавить в ближайшие годы отсюда Москву и Пекин. Однако американская пропаганда получает достойный отпор со стороны российской дипломатии, которая не допускает искажения действительности.

Фото: Александр Борисов
Посол РФ: У Балкан огромный потенциал для развития религиозного туризма

Так, 4 октября госсекретарь США Майк Помпео посетил Черногорию и Северную Македонию, обсудив их роли в НАТО и не забыв в обеих странах поднять тему о якобы имевших место "попытках России посеять там разногласия". Но большее внимание в регионе все же привлекли заявления американского министра обороны Марка Эспера на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в Сенате.

"Как американским коллегам до сих пор не надоело повторять одни и те же заезженные мифы о "пагубном влиянии" России и "благодетельной роли" НАТО в Балканском регионе, когда всем уже давно очевидна их полная несостоятельность? - прокомментировал американскую позицию посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. - Мы привыкли вести разговор предметно. Пожалуйста, приведите примеры: в какой вновь вступившей в НАТО стране ситуация кардинально развернулась к лучшему (в т.ч. в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью), в результате присоединения какой из стран сам альянс многократно окреп? Москва всегда будет стремиться к повышению своего авторитета на Балканах, к развитию диалога и взаимовыгодного сотрудничества в самых разных форматах. Но в этом стремлении нет и никогда не будет задачи действовать в регионе во вред другим, как говорится, "дружить против кого-то".

Кстати, весьма неожиданный поворот мысли Марка Эспера: что в мандат миссии "Силы для Косово" (KFOR) - который вообще-то определен СБ ООН - входит противодействие России (постоянному члену СБ ООН). Хотя, может быть, миссии уготован какой-то неведомый мандат в рамках не международного права и Устава ООН, а в рамках т.н. "порядка, основанного на правилах"? Надеюсь, это неудачная шутка Марка Эспера. А вот стремление превратить Косово в натовскую площадку с крупнейшей базой "Бондстил" - это удручающая и нешуточная реальность".

США назначили спецпредставителя по Западным Балканам

Между тем в интервью изданию "Глас Српске" посол РФ в Сараево Петр Иванцов прокомментировал американский миф о том, что Россия якобы пытается через Республику Сербскую реализовать свое влияние на Балканах. "Действительно, подобные вбросы слышим все чаще, - указал высокопоставленный дипломат. - Я обратил внимание, что в последнее время в контексте "негативного влияния на Балканах" нас упоминают наряду с Китаем. И, как правило, подобные тезисы распространяют одни и те же "центры силы".

Однако они используют избитые "аргументы", откровенно надуманные и не имеющие ничего общего с реальностью. Повторюсь, наша линия на Балканах и в Боснии и Герцеговине продиктована исключительно ответственным стремлением развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со всеми легитимными политическими силами, содействовать политической и экономической стабильности и безопасности региона. Критериями "влияния" мы не оперируем".

В мире Европа Черногория
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