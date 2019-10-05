Бурджанадзе: Восстановление авиасообщения с РФ важно для экономики Грузии

Восстановление прямого авиасообщения с Россией важно для грузинской экономики. Об этом заявила лидер оппозиционной партии "Едина Грузия - Демократическое движение", экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, сообщает ТАСС.

Как отметила политик, она со своей стороны делает все возможное для улучшения отношений - ведет переговоры в Москве, убеждая отменить запреты на прямое авиасообщение с РФ, введенное после антироссийских выступлений в июне.

Кроме того, Бурджанадзе заявила, что положительно оценивает встречу министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. По словам Бурджанадзе, "наконец, спустя семь лет пребывания у власти правящая партия "Грузинская мечта" сделала этот шаг. Хотя нужно, чтобы этот шаг был более смелым, подготовленным, прагматичным".

Напомним, полеты российских авиакомпаний в Грузию и грузинских в Россию были приостановлены с 8 июля на неопределенный срок.